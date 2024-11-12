«Все страдают». Антироссийскую политику в Финляндии назвали катастрофой

Жители многих европейских стран, в том числе Финляндии, ждут потепления отношений с российской стороной, в то время как избранный президент США Дональд Трамп разрабатывает план по урегулированию украинского кризиса. О том, как поменяется после американских выборов европейская политика в отношении России, 360.ru рассказал доктор наук, доцент Хельсинского университета Йохан Бекман.

«Есть информация о том, что Трамп вообще не был в курсе, является ли Финляндия суверенным государством, или [находится] в составе России», — обратил внимание профессор.

Бекман сообщил, что Финляндия мало значит для американского лидера, и тот вряд ли бы стал созваниваться с финским коллегой почти сразу после переизбрания.

«В финской политике никаких изменений не будет. То, что Стубб хотел позвонить Трампу — это всего лишь театр. Стубб хотел показать, что он какой-то влиятельный международный деятель», — подчеркнул он.

Он прокомментировал слухи об открытии КПП на российско-финской границе и усомнился в том, что власти решатся изменить направленный против России курс. Эксперт также призвал не придавать особого значения сообщениям о якобы телефонных переговорах финского президента Александра Стубба с Трампом.

Катастрофа для финнов

По его мнению, из-за «воинствующей антироссийской политики» Финляндия столкнулась с множеством проблем. Фиксируется падение как уровня здравоохранения и социальной сферы, так и экономики.

«Весь финский народ страдает из-за этого. <…> Для финского народа это катастрофа. Можно сказать, что каждый финн страдает экономически. Страдают и богатые, и бедные, и средний класс — все страдают», — отметил политолог.

Несмотря на действия финских властей, народ хочет сближения с Россией и нормализации отношений, добавил он.

«Обычные финны могут что-то хотеть или мечтать о чем-то, но для нашего правительства мнение финнов ничего не значит. Напомню, что никто ничего не спрашивал, когда Финляндия вступала в НАТО, никаких референдумов не было», — объяснил Бекман.

Пророссийские силы в Европе лишили голоса

Несмотря на это, в Европе есть силы, которые настроены на конструктивный диалог, подчеркнул он.

«В каждой стране есть люди, которые хотят нормализовать отношения. Есть люди, которые стремятся к нормализации, это естественно. Есть политические партии, политики, но в основном у них нет голоса. Им не дадут реализоваться или даже выступать. Но есть отдельные страны», — пояснил эксперт.

В качестве примера он привел Венгрию и Словакию, которым хватило смелости выступить «для новой жизни и для нового будущего». Также Бекман напомнил, что большое значение на политической арене играет и альянс БРИКС, который представляет большинство населения человечества.

Несмотря на слова Стубба о способности Трампа урегулировать украинский конфликт, профессор усомнился в этом. По его словам, прежде чем что-то прогнозировать, необходимо дождаться инаугурации американского лидера.

«До инаугурации Трампа еще достаточно много времени, до 20 января это еще более двух месяцев. За это долгое время еще много всего может случиться, к сожалению», — объяснил эксперт.

Ранее финский президент сообщил о серьезном настрое Трампа на достижение мира на Украине. Он допустил, что у американского лидера будут возможности для этого.