Трамп выразил намерение заключить мирное соглашение по Украине как можно скорее

Стубб заявил о желании Трампа заключить мир по Украине еще до инаугурации

Александр Стубб заявил, что избранный американский лидер Дональд Трамп хочет заключить мирное соглашение по Украине еще до инаугурации. Президента Финляндии процитировало агентство Bloomberg .

«Мы — и в Европе, и в других странах — должны понимать, что Трамп очень серьезно настроен на достижении мира чем раньше, тем лучше», — подчеркнул Стубб.

Он считает, что у нового президента США будут для этого возможности.

Ранее украинский чиновник, пожелавший остаться неизвестным, рассказал Reuters, что условия переговоров с Россией станут ясны в ближайшие четыре-пять месяцев, а зима для Украины станет критическим периодом. Он добавил, что в Киеве ждут инаугурации Трампа, чтобы понять, как он будет взаимодействовать с двумя странами.