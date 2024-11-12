Трамп выразил намерение заключить мирное соглашение по Украине как можно скорее

Стубб заявил о желании Трампа заключить мир по Украине еще до инаугурации

Ministry of Defense of Ukraine
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Александр Стубб заявил, что избранный американский лидер Дональд Трамп хочет заключить мирное соглашение по Украине еще до инаугурации. Президента Финляндии процитировало агентство Bloomberg.

«Мы — и в Европе, и в других странах — должны понимать, что Трамп очень серьезно настроен на достижении мира чем раньше, тем лучше», — подчеркнул Стубб.

Он считает, что у нового президента США будут для этого возможности.

Ранее украинский чиновник, пожелавший остаться неизвестным, рассказал Reuters, что условия переговоров с Россией станут ясны в ближайшие четыре-пять месяцев, а зима для Украины станет критическим периодом. Он добавил, что в Киеве ждут инаугурации Трампа, чтобы понять, как он будет взаимодействовать с двумя странами.

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