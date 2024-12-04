04 декабря 2024 00:39 Военный переворот или выходки капризного президента? Что произошло в Южной Корее Политолог Станкевич: президент Южной Кореи ответит на военное положение в стране 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Мир

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Противостояние парламента и президента Южной Кореи переросло из политического кризиса в военное положение с танками на улицах Сеула. Горячая фаза конфликта завершилась, но о полном его прекращении пока говорить рано. Подробнее об истоках кризиса и прогнозах на его окончание — в материале 360.ru.

Предпосылки военного положения в Южной Корее

Действующий президент Южной Кореи Юн Сок Ель занимает свой пост с весны 2022 года. Он победил на выборах с минимальным отрывом в 0,7%. Юн Сок Ель стал кандидатом от консервативной партии «Сила народа», которая в этом году потерпела сокрушительное поражение на выборах в парламент, уступив большую часть голосов «Демократической партии», способной при поддержке союзников полностью держать Национальное собрание под контролем.

Противостояние парламента и назначенного летом этого года правительства началось после серии скандалов, связанных с женой президента Ким Кон Хи. Ее обвинили в махинациях с акциями местного представительства немецкого автопроизводителя BMW с 2009 по 2012 год.

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В ходе расследования выяснилось, что к коррупционным решениям первой леди причастны несколько высокопоставленных чиновников. Депутаты инициировали процедуру импичмента попавшихся коррупционеров. На этом фоне рейтинг президента Юн Сок Еля упал до минимальных 19%.

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Главным толчком политического кризиса стало сокращение расходной части бюджета со стороны депутатов на 4,1 триллиона вон (около трех миллиардов долларов).

Спор вокруг расходов продолжался до понедельника, 2 декабря, пока спикер Национального собрания не призвал стороны прийти к компромиссу и назначил новое рассмотрение на 10 декабря. Президент обвинил депутатов в политическом давлении. На следующий день он объявил о введении военного положения.

Введение военного положения в Южной Корее

Президент Юн Сок Ель объявил о введении военного положения в обращении к нации во вторник, 3 декабря. Он пояснил, что депутаты воспользовались своим положением, чтобы ввергнуть страну в кризис через паралич судебной и исполнительной власти, а также разрушить выстроенную демократическую систему. «Я объявляю военное положение, чтобы защитить свободную Республику Корея от угрозы северокорейских коммунистических сил, искоренить отвратительные просеверокорейские антигосударственные силы, которые грабят свободу и счастье нашего народа, и защитить свободный конституционный порядок», — заявил Юн Сок Ель.

Командующим на время действия режима глава государства назначил военного генерала Пака Ан Су, который объявил запрет на любую политическую деятельность, включая протесты и работу парламента и ограничения на деятельность работников средств массовой информации. По приказу генерала в Сеул вошли танки, а здание парламента окружили военные.

Лидер «Демократической партии» Ли Чжэ Мен обратился к сторонникам с призывом прийти к Национальному парламенту, чтобы не допустить военного захвата власти. Во время штурма здания он вел прямой эфир, в котором назвал президента Юн Сок Еля нелегитимным. Депутата поддержал лидер фракции «Сила народа» Хан Дон Хун. Именно от его партии два года назад действующий лидер страны выдвигался на пост президента.

В ходе столкновений с военными в здание Национального собрания вошли 190 депутатов, которые большинством голосов отменили приказ о введении военного положения. Глава фракции «Сила народа» объявил, что подписанный президентом закон потерял силу. Военные покинули здание парламента, но остались снаружи.

Корреспондент агентства «Ренхап» сообщил, что Министерство обороны запретило силовикам покидать свои позиции пока президент не подпишет указ об отмене военного положения. По последним данным, на заседании военного правительства Юн Сок Ель пообещал, что отменит военное положение и отзовет войска.

Последствия военного положения в Южной Корее

Депутаты южнокорейского парламента приняли абсолютно законное решение об отмене военного положения и теперь готовы привлечь президента к ответственности за тот шаг, на который он пошел. Об этом 360.ru заявил политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич.

Он подчеркнул, что Юн Сок Ель, который пошел против парламента и находится под контролем оппозиционных партий, поставил себя в шаткое положение.

Без согласия парламента он работать не в состоянии, потому что депутаты контролируют бюджет, который и стал последним камнем преткновения. Поэтому каких-то глубоких оснований у него для такого выпада нет. Скорее всего, это особенность характера нынешнего южнокорейского президента. Какой-то нервный срыв. Сергей Станкевич политолог и независимый аналитик

Политолог добавил, что шансов на успех военного переворота у лидера Южной Кореи не было с самого начала. За последние 30 лет страна стала развитым технологическим и благополучным государством с крепкой экономикой. Жертвовать своими имиджем и перспективами дальнейшего развития ради капризов своего лидера общество не станет. По прогнозу Станкевича, президент Юн Сок Ель ответит за свое решение о введении военного положения. «Я уверен, что сейчас идут интенсивные консультации между парламентом и армейской верхушкой, и в этих обсуждениях так или иначе могут быть какие-то действия со стороны посольства США. Американцам не нужна гражданская война или акты насилия в Южной Корее, поэтому они вполне могут выступить в роли стабилизирующей силы», — отметил политолог.

Последствия нестабильной демократии в Южной Корее

Военное положение в Южной Корее ввели не в первый раз в истории страны. Достаточно вспомнить апрельскую революцию 1960 года, когда прошло свержение первого президента-диктатора Ли Сын Мана, военный переворот и приход к власти отца корейского экономического чуда Пака Чон Хи. Военное положение вводил и его преемник — генерал Чон Ду Хван в 1980 году. Об этом 360.ru рассказал востоковед, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока и автор Telegram-канала «Восток-Запад. Правда и вымыслы» Кирилл Котков.

Он напомнил, что на протяжении многих лет во главе Южной Кореи стояли достаточно авторитарные лидеры, которые не чурались диктатуры с опорой на военных. Поэтому политический строй Южной Кореи можно назвать нестабильной демократией, которая привела к расцвету коррупции в высших эшелонах власти.

С начала 90-х годов, когда президент Кореи Ро Дэ У передал власть гражданскому правительству, трудно найти президента Южной Кореи, который не был бы обвинен в коррупции после того, как покинул кресло руководителя страны. Мы знаем примеры президентов Южной Кореи, которые сели в тюрьму. Это все нестабильная демократия. Кирилл Котков востоковед, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока и автор Telegram-канала «Восток-Запад. Правда и вымыслы»

Отвечая на вопрос о влиянии США на ситуацию в Южной Корее, он подчеркнул, что несмотря на то, что страна во многом обязана американцам своим экономическим развитием, антизападные настроения там очень сильны. «Корейцы прекрасно понимают, что на территории их страны присутствует оккупационный контингент американских войск, и Южная Корея очень зависима от Соединенных Штатов. Но при этом все, кто находится в корейском политикуме, понимают, что зависимость от Соединенных Штатов очень высока и так или иначе они вынуждены следовать в русле внешней политике американцев», — добавил он. Эксперт не исключил, что после вступления избранного президента США Дональда Трампа на свой пост обострение на Корейском полуострове будет вполне реально, как и на других фронтах, где присутствуют американские силы.