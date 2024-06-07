Сегодня 19:33 Вежливые люди на борту. Как в США отреагировали на визит «Адмирала Горшкова» на Кубу Профессор Кошкин: Запад в шоке от военных кораблей России в Карибском море 0 0 0 Фото: Global Look Press Мир

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Спустя несколько часов после того, как Владимир Путин заявил о возможности симметричного ответа на агрессию Запада, американские СМИ сообщили: Пентагон зафиксировал военное присутствие Москвы прямо в подбрюшье Штатов. Стоит ли бояться Карибского кризиса 2.0, выяснял 360.ru.

«Горшков» нечаянно нагрянет, когда его совсем не ждешь Под упорное молчание российского Минобороны (и правильно, пусть гадают) зарубежные СМИ сообщили, что военные корабли, а также самолеты обнаружились в Карибском море. Свои данные, основанные по большей части на свидетельствах американских чиновников из конгресса и Пентагона, предоставили CBS, Associated Press и Reuters. Журналисты попытались снизить уровень тревоги из-за российского присутствия в регионе, который Штаты презрительно считают своим «задним двором». Так, информагентство AP процитировало военного, заявившего о «горстке» российских кораблей.

Фото: «Адмирал Горшков» на параде в Санкт-Петербурге / Global Look Press

«Россия устанавливает военное присутствие в Западном полушарии, которое, по словам высокопоставленных чиновников администрации Байдена, было примечательным, но не вызывающим беспокойства», — пояснили сотрудники СМИ. Но, как можно догадаться, не всегда эффективность определяется количеством кораблей. Качество имеет значение. Телеканал CBS, в свою очередь, сообщил, снова со ссылкой на источники внутри США, что лето на Карибах пройдет под знаком учений, в которых Россия примет живейшее участие. Ясность в итоге внесла Куба: ее министерство революционных вооруженных сил объявило, что российские корабли прибудут в Гавану с официальным визитом.

Этот визит соответствует историческим отношениям дружбы между Кубой и Российской Федерацией и строго соответствует международным нормам, участником которых является Куба. Ни один из кораблей не несет ядерного оружия, поэтому их остановка в нашей стране не представляет угрозы для региона. из сообщения Министерства революционных Вооруженных сил Кубы

Делегация более чем представительная: фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань», нефтеналивной танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер».

Интересно Многоцелевой фрегат «Адмирал Горшков» вошел в состав Военно-морских сил России в 2018 году. Основное ударное оружие фрегата — ракетный комплекс «Калибр-НК». «Адмирал Горшков» участвовал в испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон». Многоцелевой фрегат «Адмирал Горшков» вошел в состав Военно-морских сил России в 2018 году. Основное ударное оружие фрегата — ракетный комплекс «Калибр-НК». «Адмирал Горшков» участвовал в испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон».

Фото: Испытания «Циркона» / Global Look Press

НАТО в Балтике, Россия — на Кубе Добавим, что российские корабли «нашлись» в Карибском море вскоре после начала крупномасштабных учений сил Североатлантического альянса в Балтийском море, которое НАТО давно мечтает сделать своим внутренним озером. Не в нашу смену, разумеется. В учениях Baltops 2024 участвуют 20 стран, включая новоприбывшую в альянс Швецию: девять тысяч человек, примерно полсотни кораблей, 45 вертолетов и самолетов.

Фото: Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Швецию / Global Look Press

НАТО планирует отрабатывать гипотетическую ситуацию конфликта с другим государством, когда силы альянса будут обороняться. Но внимание ко всей этой международной армаде рассеялось с первыми же сообщениями о российских кораблях в Карибском бассейне. Как рассказал 360.ru заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор политических наук, профессор Андрей Кошкин, это было практически неизбежно. Особенно после заявлений Владимира Путина, пообщавшегося с мировыми информагентствами на Петербургском международном экономическом форуме.

Если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России? То есть ответ может быть симметричным. Мы над этим подумаем. Владимир Путин

И ведь подумали! Андрей Кошкин заявил, что теперь сама собой перед Западом сформировалась довольно четкая историческая аналогия. «Нам удалось произвести более внушительное впечатление на весь мир, ведь все сразу стали сравнивать происходящее с событиями Карибского кризиса 1962 года. Теперь действия в Европе активизировались, чтобы напугать обывателя. Но стоило появиться всего нескольким мощным кораблям из России в зоне Карибского моря, как все в шоке», — заметил профессор.

Фото: Global Look Press

По словам Кошкина, хоть Америка и будет стремиться разогнать панику по поводу «Адмирала Горшкова» и «Казани» у берегов Кубы, главную оценку происходящему дадут все-таки в Москве. «Думаю, это все сегодня находится в политической плоскости, атмосфера накаляется, внести ясность удастся Минобороны России. Уверен, эта информация не будет таить в себе ярко выраженных агрессивных планов против любых третьих стран», — заключил профессор.