Вице-канцлер Германии раскритиковал Трампа

Вице-канцлер ФРГ Клингбайль: нам не нужны никакие советы от Трампа

Вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль резко ответил на критику президента США Дональда Трампа в адрес немецкого канцлера Фридриха Мерца. Об этом сообщило информационное агентство dpa .

Острый политический конфликт разгорелся после того, как Мерц заявил, что США начали военные операции в Иране без четкой стратегии. В ответ американский президент назвал слова немецкого лидера некомпетентными и посоветовал Берлину «уделять больше внимания восстановлению своей бедствующей страны».

Клингбайль, глава СДПГ, поддержал Мерца. Он указал, что немецкое правительство не нуждается в советах со стороны Вашингтона.

«Нам сейчас действительно не нужны никакие советы от Дональда Трампа. Он должен увидеть, какой бардак он устроил. Он должен обеспечить проведение серьезных мирных переговоров в Иране», — подчеркнул политик.

Раскритиковал Клингбайль и стратегию Трампа в Иране.

«Я думаю, он действительно рассчитывал, что все решится за два-три дня, и тогда все будет хорошо», — сказал он.

В завершение своей речи вице-канцлер ФРГ сделал акцент на необходимости укрепления европейской независимости от решений Вашингтона.

«Решающим фактором является то, что Европа экономически настолько сильна, и что нам не нужно позволять кому-либо себя шантажировать. Я не хочу, чтобы мы зависели от того, какое настроение будет у Дональда Трампа сегодня или завтра», — резюмировал Клингбайль.

На фоне ссоры Трампа с Мерцем Пентагон задумался о намерении вывести 5000 военных из Германии. Процесс планируют завершить в течение периода от шести месяцев до одного года. Об этом сообщил источник агентства Reuters в военном ведомстве США.

Ранее президент Трамп объявил охоту на минирующие Ормузский пролив суда. Американский лидер приказал ВМС уничтожать любые суда, «какими бы маленькими они ни были», которые устанавливают мины в водах пролива. Американские минные тральщики занимаются очисткой пролива, и Трамп поручил продолжать эту работу в утроенном объеме.

Блокада пролива продолжается, несмотря на временное перемирие с Ираном. По данным американских СМИ разминирование может занять до полугода.