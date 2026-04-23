Трамп объявил охоту на минирующие Ормузский пролив суда

Президент США Дональд Трамп приказал военно-морским силам уничтожать любые суда, которые устанавливают мины в водах Ормузского пролива. Об этом он написал в соцсети Truth Social .

«Я приказал ВМС США стрелять и уничтожать любые суда, какими бы маленькими они ни были, которые устанавливают мины в водах Ормузского пролива», — заявил Трамп.

Он добавил, что американские минные тральщики сейчас очищают пролив, и поручил продолжать эту работу в утроенном объеме.

Блокада Ормузского пролива продолжается, несмотря на временное перемирие с Ираном. The Washington Post со ссылкой на отчет Пентагона писала, что разминирование может занять до полугода.

Ранее CNN объявил, что второй раунд переговоров США и Ирана запланирован на 22 апреля в Исламабаде, однако точный график в Белом доме пока официально не утвердили.