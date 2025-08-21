Сегодня 17:18 В тюрьме хуже. Жившая в пещере россиянка оказалась с дочерьми в пыточных условиях в Индии Жившая в индийской пещере россиянка попала в ужасные тюремные условия 0 0 0 Эксклюзив

Россиянка Нина Кутина, жившая в пещере с детьми в индийских джунглях, больше месяца содержится в депортационной тюрьме в ужасных условиях. Вместе с ней — две ее дочери, сына у женщины отобрали. Подробности — в материла 360.ru.

Полиция обнаружила россиянку с детьми в джунглях в середине июля. Нина решила уйти от цивилизации, вдохновившись местными практиками и индуизмом. В пещере она жила с сыном и двумя дочерьми. В СМИ сообщали, что отец девочек — израильский бизнесмен Дрор Гольдштейн. Это гражданский муж Нины. Ее официальный супруг находится в России. Где сейчас находятся Нина и ее дети Нину с дочерьми забрали из пещеры в депортационную тюрьму, 12-летний сын в этот момент отсутствовал. Россиянка попросила друзей присмотреть за мальчиком, рассказал 360.ru вице-президент Единого Координационного Центра поддержки Соотечественников за рубежом (ЕКЦС) Иван Мельников. «Нормальные были условия, за сыном смотрели, но недавно к этим знакомым пришли местные правоохранители и пообещали, <…> что они сейчас к маме отвезут ребенка. У этих друзей забрали его, и дальше уже повезли в какое-то учреждение», — добавил он. Некоторое время мальчик общался с мамой, но потом у него забрали телефон.

Нина обратилась в наше генконсульство, попросила, помощи в этом вопросе. Но пока результат неизвестен, что там наши дипломаты примут. Уже слишком много времени прошло, неделя прошла с момента, как сына забрали. Иван Мельников правозащитник

Мельников обратился в МИД с просьбой о помощи в оказании содействия в защите прав Нины и ее детей. Сейчас ее сын находится в центре временного содержания в другом штате.

Фото: 360.ru

В каких условиях содержится жившая в пещере россиянка Россиянка и две ее дочери оказались в ужасных условиях, рассказал вице-президент ЕКЦС. Они сидят в тюремной камере, их не выпускают гулять, хотя это предписывают нормы международного права. В депортационной тюрьме нет детских врачей и необходимого питания. «Нине сейчас, после многочисленных обращений и внимания со стороны СМИ, стали передавать фрукты. До этого на протяжении длительного времени этого не было. Дети болели несколько раз. При этом, еще раз подчеркиваю, не было необходимых медицинских работников. До сотрудников тюрьмы первое время вообще было не докричаться. То есть ребенок лежит с огромной температурой, вся камера стучится, а никто не приходит», — заявил Мельников. В камере антисанитария, уборку там проводили раз в полгода. «Жарко, душно, много плесени вокруг. Такое место, мягко сказать, просто опасное для нахождения там. В своем обращении к министру иностранных дел я подчеркиваю, что такие условия содержания в соответствии с нормами международного права приравниваются к пыткам. И по факту получается, что дети находятся в этом учреждении в пыточных условиях. Нет ни воздуха, ни какой-то детской площадки», — добавил собеседник 360.ru.

Фото: 360.ru

Как жила Нина до тюрьмы В пещере Нина прожила около месяца, до этого семья снимала жилье. При этом пещеру россиянка обустроила должным образом — там были спальные места, продукты питания и питьевая вода. Женщина регулярно ходила с детьми в магазин и покупала все необходимое.

Были лекарства, аптечка была и так далее. То есть все нужное. Но при этом у них был свежий воздух, возможность купаться в реке рядом. Там не было с этим проблем. А в тюрьме сейчас намного хуже, чем в пещере. Иван Мельников правозащитник

Что известно о Нине и ее мужьях Бывший гражданский муж Нины Гольдштейн заявил претензии на детей, в том числе поэтому их не могут депортировать. «Он наложил обеспечительные меры в связи с требованием об установлении частичной, подчеркиваю, опеки над детьми, попросил суд до этого времени остановить процесс депортации», — рассказал Мельников. Сама Нина работала репетитором.

Фото: Annette Riedl/dpa / www.globallookpress.com

«У нее высшее педагогическое образование. Детьми она в том числе занималась и подрабатывала репетитором. Занималась еще и другими детьми тоже как педагог. Вполне в ее компетенции. Она подрабатывала репетиторством, плюс ее еще гражданский супруг помогал финансово до поры до времени. Потом, я так понимаю, эта помощь прекратилась», — отметил правозащитник. По его словам, суд по поводу опеки происходит без матери. «Но так как это в интересах ребенка, вообще-то официальный представитель, в частности мать, должна была в этих судебных заседаниях участвовать. Ее должны были уведомлять. Но этого не происходит. Еще раз подчеркиваю: все это выглядит очень некрасиво», — сказал Мельников. В заключение он добавил, что Нина держится, и даже в таких ужасных условиях старается заниматься не только своими дочерьми, но и детьми женщин из Африки, которые находятся вместе с ней.