Живущую в джунглях с двумя детьми россиянку нашла индийская полиция

В индийских джунглях полиция обнаружила 40-летнюю россиянку Нину Кутину и ее двух маленьких детей. Женщина с сыном и дочерью шести и четырех лет жила в изолированной пещере почти две недели. Об этом сообщило агентство PTI .

По данным полиции, россиянка решила уйти от цивилизации и поселиться с детьми в уединении, вдохновившись местными духовными практиками и индуизмом. Она обустроила пещеру как место для уединенной жизни и медитации.

Сейчас власти выясняют, как семья питалась в условиях дикой природы и как долго планировала там оставаться. Все трое были спасены и находятся в безопасности.

Ранее США собрались обложить Индию пошлинами ниже 20%. Сейчас государства ведут переговоры о временной торговой сделке.