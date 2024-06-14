Сегодня 19:05 «Запасов хватит на два года». В США раскрыли планы по атаке на Китай Конгресс США заказал исследование слабых мест китайской энергетики 0 0 0 Фото: Global Look Press Мир

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Думаете, агрессивные планы стран-гегемонов вынашиваются в строгой тайне? Нет, их обсуждают столь буднично и открыто, что суть теряется в информационном потоке. Между тем в США законодатели советуются с госкомиссиями, как бы поэффективнее нанести удар по энергетике Китая. О фантастических намерениях Вашингтона — в материале 360.ru.

Где тонко, там и Штаты Первым на занимательный документ, опубликованный на сайте Американо-Китайской комиссии по обзору экономики и безопасности ( USCC ), обратил внимание Telegram-канал «Китайский свяZноj». Он заметил, что такие заявления — серьезная заявка на дальнейшую эскалацию отношений США и Китая, без того переживающих очень темные времена. Что же скрывается за заголовком доклада «Запасы энергоносителей как индикатор стратегического предупреждения Китая»?

Фото: Разгрузка нефтетанкера в порту Китая / Global Look Press

Автор документа, Габриэль Коллинз, фанат развития СПГ в США, работает в неправительственном исследовательском Институте Бейкера при техасском Университете Райса. Несмотря на приписку «неправительственный», эта организация буквально работает на американских политиков, снабжая их различными данными. В этот раз за консультацией обратилась комиссия USCC, которая занимается откровенной антикитайской пропагандой, исследуя Поднебесную строго ради выявления слабых мест. Что занимательно, USCC напрямую подчиняется президенту США и конгрессу. Конгресс и заказал у комитета доклад о китайской энергосистеме.

Фото: Хранилище природного газа в Китае / Global Look Press

Автор «исследования» с самого начала перешел в атаку, сравнив на первой же странице своего труда тенденцию на увеличение запасов различного топлива в стремительно развивающемся Китае с — чем бы вы думали? — нацистской Германией перед Второй мировой. Да, ведь все неудобные конкуренты США — поголовно Гитлеры!

Деятельность энергокомпаний показала, что Берлин был готов к войне за несколько лет до ввода войск в Рейнскую область, аннексии Австрии и Судетской области, вторжения в Польшу. Аналогичным образом, поведение китайских производителей, торговцев и перевозчиков энергоресурсов, которые работают под все более интенсивным госконтролем, может дать представление о намерении КНР потенциально вступить в вооруженный конфликт. Габриэль Коллинз

Расставив все необходимые синофобные акценты, специалист принялся за анализ системы китайской энергетики, в которой среди сугубо традиционных видов топлива львиную долю занимает уголь (56%), затем нефть (17%) и природный газ (9%). Если с залежами угля Китаю повезло, то нефть в большинстве своем Пекин импортирует. К этому факту автор обратился подробнее, видя в этом некую слабость Китая: импорт можно и перерубить.

Тренировка на «Потоках» Удивительно, но Коллинз совершенно открыто, практически на голубом глазу заявил в своем исследовании для конгресса, что лучше всего прижать КНР в энергетической сфере с помощью военно-морской блокады. «В случае с Китаем его морской импорт нефти значителен, географически ограничен Первой островной цепью и может быть пресечен более глубоко и на более длительный срок», — написал он.

Фото: Диверсия на «Северных потоках» / Global Look Press

Автор расписал подробный прогноз, согласно которому даже при поставках нефти из Казахстана и России по суше, а также при строгом нормировании расходов топлива Китай сумеет продержаться в условиях военно-морской блокады от двух до четырех лет. Также труд Коллинза содержит сразу несколько карт с указанием подземных хранилищ природного газа, идущих в КНР из России и Казахстана газопроводов, нефтехранилищ, пунктов СПГ. Что же, у США немаленький опыт терактов на энергетических объектах раздражающих их государств: на «Северных потоках» они потренировались.

Каждые дополнительные 100 миллионов баррелей в хранилище добавляют примерно два месяца времени выдержки в сценарии «без дополнительных сухопутных поставок» и ближе к шести месяцам, когда они дополняются расширением российских сухопутных трубопроводов. Габриэль Коллинз

Любопытны также рекомендации для конгресса США, которые дал автор документа. Он настаивает на доскональном исследовании китайской энергетической системы именно в географическом смысле — с применением спутников и технологий искусственного интеллекта. В работу Коллинз требует подключить в первую очередь частные компании, владеющие спутниками. А ведь еще этой зимой в США всерьез засуетились именно из-за спутников. Вернее, из-за российско-китайской группировки спутников «двойного назначения», способных мешать американцам шпионить за соперниками.

Фото: Запуск четырех китайских спутников, Центр запуска спутников Цзюцюань / Global Look Press

«Максимальное использование коммерческих, готовых данных и технологий ускорит работу и позволит оставаться на передовой технологии дистанционного зондирования, оптимизируя затраты налогоплательщиков», — призвал Коллинз американские власти, которым пока что деньги налогоплательщиков нужны еще и на Украину. Однако есть вероятность, что украинские траты для США — натура уходящая. В Вашингтоне всерьез намерены заниматься антикитайскими провокациями, вопя при этом, что Пекин угрожает Тайваню, Тибету, Филиппинам с его разваливающимся кораблем на мели, вообще — «всему свободному миру». Об этом свидетельствует назначение на пост замгоссекретаря США эксперта по Индо-Тихоокеанскому региону Курта Кэмпбелла вместо одного из авторов украинского Майдана Виктории Нуланд. Разрушив все в Европе, Штаты обратили свой взор на Азию. Азия выжидающе воззрилась на них в ответ.