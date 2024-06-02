Россия направила в страны Запада новые запросы о подрывах «Северных потоков»

Генпрокуратура отправила новые запросы США и ЕС о терактах на «Северных потоках»

Дополнительные запросы о терактах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» направила Генпрокуратура РФ властям США, Германии, Франции и Кипра. Как сообщила пресс-служба ведомства , причиной стал отказ стран от проведения расследований, несмотря на появившиеся факты, а также отказ от сотрудничества с Россией.

В ведомстве напомнили, что все четыре государства являются участниками Международных конвенций о борьбе с бомбовым терроризмом и о борьбе с финансированием терроризма.

Международные документы обязывают страны принимать меры для проведения расследований, а также оказывать помощь в получении доказательств.

«Компетентные органы США, Кипра и Франции не проводили расследование обстоятельств финансирования и иного содействия в совершении указанных актов терроризма, а компетентные органы ФРГ уклоняются от исполнения своих международных обязательств по сотрудничеству с Россией», — заявили в пресс-службе.

В новых запросах Генпрокуратура напомнила западным коллегам о необходимости принятия меры по исполнению международных обязательств, направленных на борьбу с терроризмом и привлечения виновных к ответственности.

Повреждения на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» обнаружили на участках в территориальных водах Дании и Швеции в сентябре 2022 года.

Правительство Германии заявило, что пробоины появились после диверсии. Страна объявила, что проведет собственное расследование причин случившегося. Спустя некоторое время такое же заявление сделали власти Швеции и Дании. Страны отказались от допуска российских специалистов.

В конце марта этого года Генпрокуратура сообщила, что группа депутатов и общественников потребовала провести расследование о возможном финансировании частными лицами и коммерческими структурами США, Франции, Германии и Кипра терактов в России и за рубежом, включая подрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

В ведомстве пообещали, что полученные данные вместе с запросами о правовой помощи направят в указанные государства.

После этого Следственный комитет завел уголовное дело о финансировании терроризма высшими должностными лицами США и ряда стран НАТО,