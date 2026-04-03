Карта для экономных: в Южной Корее нашли новый способ поесть, если нет денег
MBN: жители Южной Кореи делятся ресторанами низких цен через специальную карту
Цены на еду в Южной Корее растут, и местные жители стали искать выходы из положения. Один из таких — Geogi Map, «карта для экономных», которой пользуются уже более 150 тысяч человек.
В несколько раз дешевле
Житель Сеула Чон Чон Юн небогат. На еду он тратит в среднем 10 тысяч вон (чуть более 6,5 доллара).
«Но, кажется, я впервые вижу что-то настолько дешевое», — признался он телеканалу MBN.
Благодаря карте мужчина нашел два соседних ресторана, в одном из которых свиная отбивная стоит четыре тысячи вон, а в другом паста — 3,9 тысячи. Для сравнения: поход в обычный сеульский ресторан обычно стоит в районе 20 тысяч вон.
Дополнять карту могут и другие пользователи: так, они присылают места, где, например, чачжанмен — лапшу с особым соусом — можно отведать за три тысячи вон (примерно два доллара), а ттокпокки — разновидность рисовых клецек — за 1,5 тысячи.
Расходы растут, а зарплаты — нет
Район Синчхон, где происходил этот разговор, популярен у южнокорейских студентов. Местные рестораны когда-то решили пойти им навстречу в ущерб собственной прибыли. Однако за последние пять лет операционные расходы выросли почти вполовину — и чтобы выжить, необходимо поднимать цены.
Так что найти дешевые рестораны в Сеуле и других городах республики становится все сложнее. Оттого и карта снискала популярность. Пользователи и сам администратор сайта — Чхве Сон Су — добавили на нее уже больше тысячи точек по всей стране.
«Я понял, что, помимо меня, есть много людей, которые хотят сэкономить на еде», — признался автор идеи.
Продукты стоят дорого
В конце марта РИА «Новости» сообщило, что Южная Корея оказалась одной из самых дорогих стран «Большой двадцатки» по стоимости куриного мяса. За килограмм филе в ней просят более 700 рублей. Для сравнения: средняя цена в России — 230,9 рубля. Однако дороже всего курятина во Франции — 1208,1 рубля за килограмм.
Кроме того, страна стала активно закупать у России зерновые культуры — в частности, кукурузу и пшеницу. Так, в феврале Южная Корея купила в 2,5 раза больше кукурузы, чем в январе, и заплатила за нее больше 13 миллионов долларов.