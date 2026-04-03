Карта для экономных: в Южной Корее нашли новый способ поесть, если нет денег

Цены на еду в Южной Корее растут, и местные жители стали искать выходы из положения. Один из таких — Geogi Map, «карта для экономных», которой пользуются уже более 150 тысяч человек.

В несколько раз дешевле

Житель Сеула Чон Чон Юн небогат. На еду он тратит в среднем 10 тысяч вон (чуть более 6,5 доллара).

«Но, кажется, я впервые вижу что-то настолько дешевое», — признался он телеканалу MBN.

Благодаря карте мужчина нашел два соседних ресторана, в одном из которых свиная отбивная стоит четыре тысячи вон, а в другом паста — 3,9 тысячи. Для сравнения: поход в обычный сеульский ресторан обычно стоит в районе 20 тысяч вон.

Дополнять карту могут и другие пользователи: так, они присылают места, где, например, чачжанмен — лапшу с особым соусом — можно отведать за три тысячи вон (примерно два доллара), а ттокпокки — разновидность рисовых клецек — за 1,5 тысячи.