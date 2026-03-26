Россия стала лидером G20 по стоимости куриного мяса

Россия лидирует среди стран G20 по показателю доступности курятины, а следом за ней по стоимости куриного мяса расположились Индия и Индонезия. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В России цена за килограмм куриного филе составляет 230,9 рубля. В Индии чуть выше — 243,5 рубля, в Индонезии — 269,8 рубля. Близок к этим значениям и Китай с 287,6 рубля. Завершает пятерку лидеров Бразилия, где средняя стоимость продукта достигает 347,8 рубля.

Схожие ценники на курятину в Турции — 406,4 рубля, и ЮАР — 417,4 рубля. Дороже продукт обходится в Японии (551,4 рубля), Аргентине (627 рублей) и Саудовской Аравии (688,9 рубля).

Более 700 рублей придется отдать за килограмм курицы в Южной Корее (702,5 рубля), Мексике (733 рубля), Британии (760,1 рубля) и Австралии (773,7 рубля).

В пятерку государств G20 с максимальной стоимостью курятины вошли Франция — 1208,1 рубля, ФРГ — 1085,9 рубля, Италия — 1078,3 рубля, Америка — 1041 рубль, Канада — 1033,3 рубля.

