Южная Корея закупила максимум российской пшеницы с прошлого февраля

Россия по итогам февраля этого года поставила в Южную Корею максимальные объемы кукурузы и пшеницы с прошлого года. Об этом сообщило РИА «Новости» , изучив данные корейской статистической службы.

Импорт российской кукурузы составил 51,4 тысячи тонн на 13,1 миллиона долларов. В месячном выражении поставки выросли в 2,5 раза, но в годовом — сократились на треть.

Среди основных поставщиков кукурузы Россия заняла третье место, поднявшись за месяц на одну строчку. Лидерами стали США с показателем 707,1 тысячи тонн и Бразилия — 59,1 тысячи тонн.

Поставки российской пшеницы достигли 48,7 тысячи тонн на 12,3 миллиона долларов. Это на 15% больше, чем в январе, и на 7% меньше, чем год назад.

Здесь Россия также расположилась на третьей позиции. В топ-5 вошли США, Австралия, Канада и Турция.

Ранее экспорт российских кормов для домашних животных в 2025 году достиг рекордных показателей — около 106 тысяч тонн в натуральном выражении и 256 миллионов долларов в денежном.