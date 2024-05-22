22 мая 2024 14:04 Утром — одно, вечером — другое. Макрон освоился в психопатической политике Политолог Маркелов: Франция потеряет армию и деньги при вводе войск на Украину 0 0 0 Фото: Global Look Press Эксклюзив

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Угрозы президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину имеют исключительно пропагандистские цели и не имеют ничего общего с реальностью. Таким образом политик пытается выйти на ведущую роль в Евросоюзе, заявил в комментарии 360.ru политический советник Сергей Маркелов.

Он пояснил, что Макрону не дадут пойти на опрометчивый шаг руководители НАТО и Евросоюза. «Появление французских войск в зоне конфликта приведет к включению пятой поправки, что НАТО вступит в боевые действия против России. Но руководство альянса и США этого категорически не хотят. Тем более когда Россию поддержит Китай», — заявил Маркелов. Политолог добавил, что для Евросоюза участие французской армии в боях на Украине тоже не нужно, потому что раздует давно тлеющие конфликты в странах блока, что приведет к массовым отставкам действующих властей.

Ответы России

В случае появления французских войск на Украине они станут законной целью российской армии и подвергнутся уничтожению по законам боевых действий, подчеркнул Маркелов. Но одними ударами дело не окончится. «Мы полностью ограничим участие французского бизнеса в российской экономике. Это и торговые сети Leroy Merlin, Auchan, инвестиции в энергетический сектор, банковский сектор. Заблокируем и приватизируем все, что можем. Инвестиции заморозим с последующим изъятием в экономику России», — заявил политолог.

Причины заявлений Макрона

Никакой реальной опасности заявления президента Франции не представляют, заявил Маркелов. Он отметил, что сегодня вся мировая политическая система находится в сильном нервном напряжении, где основную роль играют эмоции, а не холодный политический расчет, как должно быть.

Но у президента Франции есть своя цель. Заметив, что другие европейские политики допустили небольшую слабину, он решил пойти в атаку, чтобы застолбить за собой место политического лидера Евросоюза, которое пока пустует.

Макрону нечего терять. Он заканчивает свою политическую карьеру и ищет новое место под солнцем. Это или коммерческие структуры, или правительство Евросоюза. Поэтому он делает громкие заявления, пока его друзья сидят в кустах. Он отлично справляется, но в реальности делать ничего не планирует. Сергей Маркелов политический советник

Политолог добавил, что если собрать все заявления президента Франции по теме ввода войск на Украину, то можно заметить, как они меняются в зависимости от конъюнктуры. «Утром он говорит одно. В обед глава МИД объясняет другое. Вечером Макрон объясняет, что имел в виду. На встрече с Си Цзиньпином он выражает третью версию. Так работает современная психопатическая политика», — подытожил Маркелов. Директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников, комментируя заявления Макрона о вводе войск на Украину, заявил, что это повысит риск столкновения двух ядерных держав, что приведет к непредсказуемым последствиям. Он подчеркнул, что реализация такого сценария потребует не только дипломатического и политического ответа.