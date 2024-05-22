В МИД предупредили о последствиях участия Франции в украинском конфликте

МИД: участие Франции в конфликте на Украине повысит риск ядерного столкновения

Участие военнослужащих Франции в украинском конфликте де-юре сделает страну его стороной. Об этом в интервью РИА «Новости» предупредил директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.

«Это неминуемо многократно увеличит риск столкновения на поле боя двух ядерных держав, что чревато самыми непредсказуемыми последствиями», — подчеркнул собеседник агентства.

Также при подобном сценарии, продолжил Студенников, французские военные станут законными целями для ВС России.

«Готовы ли французы умирать за интересы неонацистского украинского режима и курирующих его англосаксов?» — поинтересовался он.

Дипломат выразил надежду, что в правящих элитах Франции все же возобладает если не здравомыслие, то хотя бы инстинкт самосохранения.

«Так или иначе, мы готовы к любому развитию событий», — заключил директор департамента.