Украину отрежут от моря? Стало известно, как Россия может ответить на теракты в Черном море

Украина обострила ситуацию в Черном море, совершив нападения на танкеры в экономической зоне Турции. Москва и Анкара резко отреагировали на теракты: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал нападения неприемлемыми, а российский лидер Владимира Путин предупредил об ответных действиях.

Турецкий обозреватель Фуад Сафаров в газете dikGAZETE обрисовал текущую ситуацию в Черном море. Нападения на танкеры произошли в конце ноября — начале декабря 2025 года, пострадали суда под разными флагами, но якобы имеющие отношение к теневому флоту РФ. По словам Сафарова, за атаками в Черном море может стоять Великобритания. «Тот факт, что такого рода террористические акты в регионе совершают страны, не выходящие к Черному морю, представляет опасность как для России, так и для Турции. Эта угроза касается и других причерноморских стран», — отметил обозреватель.

Интересно Согласно конвенции, подписанной 20 июля 1936 года Советским Союзом, Турцией, Югославией, Румынией, Австралией, Японией, Великобританией, Грецией, Францией, Болгарией, военные корабли стран, не имеющих выхода к Черному морю, при соответствии условиям документа и уведомлении Турции за 15 дней могут проходить через проливы и пребывать в Черном море не более 21 дня.

Путин предупреждал, что Россия ответит, если Украина продолжит совершать теракты при содействии стран, не имеющих выхода к Черному морю. Обозреватель интерпретировал предупреждения российского президента, опираясь на оценки военкоров, и предположил, как Москва может ответить на эти действия киевской власти. Россия уничтожит всю портовую инфраструктуру Украины в Черном море в рамках СВО. Россия будет атаковать корабли и транспортные средства, помогающие Украине совершать теракты в Черном море. Россия отрежет Украину от Черноморского бассейна.

Фото: РИА «Новости»

Обозреватель напомнил слова Путина, сказанные в 2024 году в рамках ПМЭФ. Свое послание российский лидер направил в том числе и Анкаре. Он напомнил, что Россия охраняет газовый трубопровод «Голубой поток», проложенный по дну Черного моря, из которого Турция получает газ, и «Турецкий поток», снабжающий голубым топливом Европу. «Нам приходится охранять оба этих газовых маршрута по дну Черного моря, потому что украинские вооруженные силы предпринимают попытки нанести по ним удар и разрушить их. Во всяком случае, корабли, которые их охраняют, подвергаются постоянным атакам», — отметил Путин. В ночь на 13 декабря Россия ударила по энергосистеме Украины, атаковав в том числе и одесский узел, где расположены ключевые объекты логистики и энергоснабжения не только региона, но и всей южной группировки ВСУ. Под ударом оказались крупнейшие подстанции в Усатово и Нерубайском. После серии прилетов 90% Одесской области осталось без света, воды, отопления и связи.