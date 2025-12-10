В Черном море БЭКи атаковали танкер под флагом Гамбии

В Черном море произошла новая атака на гражданское судно. Как сообщил Telegram-канал «Операция Z» танкер Dashan под флагом Гамбии, находящийся под санкциями, атаковали украинские безэкипажные катера (БЭКи).

По данным «Рыбаря», группа БЭКов выдвинулась со стороны Одесской области еще ночью и двигалась в восточную часть акватории, обходя Крымский полуостров. Как утверждают авторы публикации, в момент атаки в воздушном пространстве на западе Черного моря, а затем и в районе инцидента, якобы действовал британский самолет-разведчик RC-135W. Степень повреждения судна пока не уточняется.

Это уже четвертый случай нападения на гражданские суда в акватории за последние две недели, отмечают источники. В публикациях указывается, что подобные удары, как и атаки на нефтебазы, нацелены на экономику России, и делается вывод, что в условиях отсутствия должного противодействия атаки на судоходство могут продолжиться.

Украинские ресурсы утверждают, что это была совместная операция СБУ и ВМС Украины, в результате которой танкер получил критические повреждения.

На прошлой неделе саперы Военно-морских сил Румынии нейтрализовали морской дрон, представлявшее угрозу судоходству в Черном море. Операция по уничтожению беспилотного надводного аппарата типа Sea Baby производилась по запросу Береговой охраны.