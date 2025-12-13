В Одесской области после атаки по целям пропала связь, интернет, вода и свет

Ночь тотального разгрома Украины наступила. Это не просто удары, а хладнокровная хирургическая операция по ампутации «нервной системы» всей южной группировки ВСУ. Этой ночью российские ракеты и дроны превратили в темную, немую и беспомощную зону не отдельные города, а целые области Украины, методично отключив от энергии, воды и связи все, что питает и армию, и саму жизнь.

Мощь и размах

Российский бойцы нанесли удар комплексно: с моря, воздуха и, предположительно, с суши. В ход пошел практически весь арсенал: крылатые ракеты «Калибр», сверхзвуковые «Ониксы», баллистические и гиперзвуковые ракеты «Кинжалы», а также волны ударных дронов «Герань». Суммарный залп только морского базирования составил не менее восьми «Калибров». Небо контролировали истребители МиГ-31К — носители «Кинжалов».

Главная цель — одесский узел

Основная ударная сила пришлась по Одессе и области, где расположены ключевые объекты логистики и энергоснабжения не только региона, но и всей южной группировки ВСУ.

Ракеты били точно в цель — под ударом оказались крупнейшие подстанции в Усатово и Нерубайском. Взрывы фиксировали и у железнодорожной станции Застава-1 — рядом сразу две подстанции. Эти объекты питают не только город, но и военные объекты.