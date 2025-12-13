Тотальный коллапс по всем фронтам. «Калибры» и «Кинжалы» в деле: 90% Одесской области – без света и воды
В Одесской области после атаки по целям пропала связь, интернет, вода и свет
Ночь тотального разгрома Украины наступила. Это не просто удары, а хладнокровная хирургическая операция по ампутации «нервной системы» всей южной группировки ВСУ. Этой ночью российские ракеты и дроны превратили в темную, немую и беспомощную зону не отдельные города, а целые области Украины, методично отключив от энергии, воды и связи все, что питает и армию, и саму жизнь.
Мощь и размах
Российский бойцы нанесли удар комплексно: с моря, воздуха и, предположительно, с суши. В ход пошел практически весь арсенал: крылатые ракеты «Калибр», сверхзвуковые «Ониксы», баллистические и гиперзвуковые ракеты «Кинжалы», а также волны ударных дронов «Герань». Суммарный залп только морского базирования составил не менее восьми «Калибров». Небо контролировали истребители МиГ-31К — носители «Кинжалов».
Главная цель — одесский узел
Основная ударная сила пришлась по Одессе и области, где расположены ключевые объекты логистики и энергоснабжения не только региона, но и всей южной группировки ВСУ.
Ракеты били точно в цель — под ударом оказались крупнейшие подстанции в Усатово и Нерубайском. Взрывы фиксировали и у железнодорожной станции Застава-1 — рядом сразу две подстанции. Эти объекты питают не только город, но и военные объекты.
Тотальный коллапс
Результат оказался сокрушительным. По данным местных Telegram-каналов, после серии прилетов 90% Одесской области осталось без света, воды, отопления и связи. Николаевская область и часть Херсонской — в аналогичной ситуации. Это не «освежающий удар», а методичное выведение из строя всей жизнеобеспечивающей и, что важнее, военной инфраструктуры региона.
Удары по глубинке
Атаке подверглись не только прифронтовые города. Удары нанесли по Днепропетровску, Кривому Рогу, Кировограду, Черкассам и даже Бахмачу в Черниговской области. Цели — объекты энергетики и военной промышленности, попытки дестабилизировать работу тыла и сорвать переброску резервов. Официально в Минобороны пока не подтверждали информацию о массированном ударе.
Итог жуткой ночи для Украины
Украинская ПВО, несмотря на заявления, оказалась неспособна парировать удар такой плотности и сложности. Результат налицо: энергосистема юга Украины парализована, военная группировка в Одесском направлении лишена стабильного снабжения, а тыл получил жесткий сигнал о том, что любая инфраструктура, работающая на нужды ВСУ, является законной целью.