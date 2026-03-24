В Литве упал украинский беспилотник

Рухнувший в Варенском районе на юге Литвы беспилотник запустили с территории Украины. Об этом заявила литовский премьер-министр Инга Ругинене, сообщила газета Lietuvos rytas.

«Дрон, оказавшийся в нашем воздушном пространстве, был украинским, связанным с операцией против России», — сказала она.

По информации издания, дрон отклонился от заданного курса. Участок, куда он упал, сразу оцепили сотрудники экстренных служб. Расследование ЧП продолжается.

Ранее стало известно, что в Эстонии в воронке от взрыва обнаружили обломки украинского беспилотника. В результате падения и детонации БПЛА никто из местных жителей не пострадал.