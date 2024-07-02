03 июля 2024 01:15 Турцию охватили антисирийские погромы. Отдыхать там стало опасно? Доцент Чирков: антисирийские погромы в Турции — ответ на диалог Эрдогана и Асада 0 0 0 Фото: Соцсети Мир

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Охватившие Турцию акции против сирийских беженцев продолжают набирать силу и идут уже третий день. Беспорядки начались в провинции Кайсери после ареста 27-летнего туриста, подозреваемого в изнасиловании семилетней родственницы. Возмущенные турки устроили погром в квартале проживания беженцев. Ответные акции протеста начались на северо-востоке Сирии, где дислоцированы турецкие военные. В том, куда приведет разгорающийся межнациональный конфликт и как он скажется на приехавших в отпуска россиянах, разобрался 360.ru.

Погромы вдоль границ

О задержании подозреваемого в изнасиловании сирийского беженца полиция провинции Кайсери сообщила вечером в воскресенье, 30 июня. Информация быстро разошлась по социальным сетям и на улицы вышли возмущенные местные жители.

Они устроили масштабный погром в местах проживания беженцев. На улицах горели машины и принадлежащие сирийцам торговые лавки. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что полицейские задержали десятки протестующих.

Фото: Соцсети

За два дня массовые беспорядки перекинулись на провинции Хатай, Газиантеп, Конья, Бурсу и один из районов Стамбула. В результате подавления беспорядков пострадали 17 полицейских, а число задержанных к вечеру вторника выросло до 474 человек.

Резкое изменение отношений турок вызвало возмущение сирийцев, которые устроили собственные акции протеста в населенных пунктах на северо-западе страны, где с 2011 года дислоцированы турецкие военные. Президенту Сирии Башару Асаду эта территория не подчиняется.

Фото: Соцсети

Самая тяжелая ситуация возникла в сирийском городе Африн, где во время перестрелки между участниками протеста и турецкими войсками погибли четыре человека. В ходе столкновений в других горячих точках протестующие забросали камнями турецкие автоколонны и демонстративно сожгли флаг соседнего государства. Такое поведение только подлило масла в огонь. Власти Турции закрыли пограничный переход Баб-эль-Хава — главный пункт для провоза товаров и перехода людей. Ежедневно им пользовались более трех миллионов человек. Масштабные беспорядки в приграничных районах Сирии и в провинциях Турции продолжаются до сих пор.

Миротворческие призывы властей

Контролирующая ситуацию на северо-западе Сирии оппозиция призвала жителей к сдержанности подчеркнув, что охвативший города хаос выгоден только террористам. Политики призвали не ссорится с Турцией, которая в свое время пришла к ним на помощь в борьбе с Башаром Асадом. «Мы решительно отвергаем действия против турецкого флага и требуем немедленно прекратить провокации, направленные на турецкое присутствие в освобожденных районах», — говорится в официальном заявлении.

Фото: Соцсети

Глава оппозиционного Сирийского временного правительства Абдуррахман Мустафа призвал не смешивать ситуации в двух странах между собой.

Он подчеркнул, что и Сирия и Турция прилагают все усилия, чтобы обеспечить безопасность региона и дать возможность беженцам вернуться домой. «Турецкий флаг представляет для нас такую же священную ценность, как и для турецкого народа, который сражался под этим знаменем против террористов в Сирии», — заявил Мустафа.

Фото: Соцсети

Это заявление фактически поддержал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который назвал беспорядки провокацией, за которыми стоят террористические организации.

Мы знаем, кто играет в эти игры. Ни мы, ни наши сирийские братья не попадемся в эту хитрую ловушку. Мы не поддадимся расистскому вандализму. Реджеп Тайип Эрдоган Президент Турции

Он напомнил, что Турция приняла и оказала помощь более, чем трем миллионам сирийских беженцев и продолжит оказывать им поддержку в соответствии с экономическим положением страны.

Между тем, турецкая оппозиция возложила вину за беспорядки на Эрдогана, назвав его миграционную политику провалившейся. В заявлении Народной республиканской партии говорится, что действующие власти превратили страну в «отстойник мигрантов» за счет вызванного ими же сирийского кризиса.

Фото: Соцсети

В качестве решения вопроса оппозиция призвала Эрдогана создать дорожную карту для решения проблем с мигрантами, включая депортацию в Сирию и начать процесс восстановления отношений с Башаром Асадом.

Турция и Сирия

Отношение соседствующих Турции и Сирии прекратились в 2011 году, когда Эрдоган объявил о поддержке противников президента Асада в 2011 году. Но сейчас отношения стали налаживаться. Газета Al Watan со ссылкой на источники в дипломатических кругах заявила, что лидеров двух стран начали подталкивать друг к другу власти Саудовской Аравии. По словам собеседников журналистов, переговоры турецкой и сирийской делегаций пройдут в Багдаде в самое ближайшее время. По словам источников, процесс налаживания отношений станет длительным, но по итогам стороны должны прийти к единому мнению. Эрдоган в своем выступлении в конце июня подтвердил, что открыт к диалогу с Асадом для начала нормализации отношений.

Конфликт раздули третьи силы

Продолжающиеся беспорядки в Сирии и Турции вполне могут иметь основание для начала попытки диалога лидеров двух стран Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада. Об этом в комментарии 360.ru заявил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков.

Налаживание отношений между лидерами соседствующих государств не в интересах западных стран, которые до сих пор присутствуют в Сирии и намерены сохранить свой контроль над рядом регионов, включая Курдскую автономию. Договоренности Эрдогана и Асада ослабят их положение в этом регионе. Максим Чирков доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления

Эксперт добавил, что на внутреннюю политику Турции и положение Эрдогана протесты не окажут большого влияния. Попытки оппозиции перехватить повестку в свою пользу успехом не увенчаются. «Эрдоган политик с огромным опытом и вполне способен справиться с этими вызовами. Мы уже видим уверенность и определенную жесткость власти в подавлении погромов, включая отключение связи и интернета», — добавил Чирков. По его словам, действующие турецкие власти приложат все усилия, чтобы не допустить дальнейшей нестабильности.

Россияне не заметили погромов

Обострившиеся конфликты между турками и сирийскими беженцами никак не повлияли на приехавших в отпуска российских туристов. Основные акции прошли в далеких от курортов провинциях. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России. В организации пояснили, что подавляющее большинство приехавших по путевкам россиян чаще всего отдыхают в Анталье. Там прошел один митинг, но в районе, где нет отелей и пляжей, поэтому отдыхающие его даже не заметили. При этом подавляющее большинство гостиниц находится не в центральной части, а небольших пригородах, где никаких протестов нет, так как беженцы там никогда не селились. В Стамбуле акция также носила локальный характер и быстро пресеклась полицией.

Руководитель туристического агентства Go Travel Наталия Ансталь в беседе с 360.ru заявила, что пока не столкнулась с отказом от путевок в Турцию на фоне новостей о погромах. Она добавила, что не видит для отпускников никаких потенциальных угроз.

Туристы едут отдыхать на курорты, которые отличаются от городов, где проходят всякие волнения, восстания. Кроме того, места отдыха охраняются, а владельцы отвечают за безопасность постояльцев. Наталия Ансталь Руководитель туристического агентства Go Travel

Ансталь пояснила, что даже если угроза возникнет, то власти примут усиленные меры безопасности, но до курортных районов Турции все волнения, которые охватывали страну, никогда не доходили. Поэтому никакой паники у российских туристов нет.