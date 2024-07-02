Почти 500 человек задержали в Турции из-за беспорядков
МВД Турции: более 470 человек задержали из-за беспорядков в провинции Кайсери
Турецкие полицейские задержали 474 человека после беспорядков в провинции Кайсери на юге республики. Об этом в социальной сети X сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая.
«После инцидента в Кайсери в ряде городов нашей страны прошли провокационные акции протеста против сирийцев с использованием незаконных средств. Полиция задержала 474 человека», — написал он.
Глава МВД добавил, что 285 человека среди задержанных уже имели судимость по статьям о лишении личной свободы, оскорблениях, угрозах, подделке денег, сексуальных домогательствах, порче имущества, мошенничестве, кражах, грабежах, наркотиках, нанесении телесных повреждений и незаконном ввозе мигрантов.
«Турция — сильное государство. Готовившие против нас и нашей нации заговоры получат заслуженный ответ», — добавил Ерликая.
Ранее стало известно, что при беспорядках в Кайсери пострадали 14 полицейских.