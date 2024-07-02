В турецком Кайсери при беспорядках пострадали 14 полицейских

В Турции 14 полицейских получили ранения при массовых беспорядках в Кайсери

Беспорядки вспыхнули в турецком городе Кайсери в районах, где проживают сирийские мигранты. Во время бунта 14 полицейских получили ранения. Об этом сообщила местная газета Sözcü .

Поводом для беспорядков стал пронесшийся по городу слух, что на местном рынке в туалете 27-летний мигрант из Сирии приставал к пятилетней девочке, тоже сирийке.

Полицейские спасли подозреваемого от самосуда. Разъяренная толпа переворачивала автомобили и поджигала рабочие места, принадлежащие приезжим.

Среди собравшихся можно было услышать лозунги с призывом отправить президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в отставку.

На место происшествия прибыл губернатор Кайсери Гекмен Чичек, который призвал собравшихся разойтись, пообещав, что подобная ситуация не повторится.

Девочку и ее семью взяли под охрану. При разгоне беспорядков пострадали 14 полицейских и один пожарный.

В январе Турция пообещала депортировать часть задержанных после стрельбы в церкви в Стамбуле.