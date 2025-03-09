ЦИК Румынии отклонил кандидатуру Джеорджеску на выборах президента

ЦИК Румынии отклонил кандидатуру Джеорджеску на выборах президента

Cristian Cristel/XinHua
Фото: Cristian Cristel/XinHua/www.globallookpress.com

ЦИК Румынии принял решение отклонить кандидатуру Кэлина Джеорджеску на выборах президента. Об этом сообщил телеканал Digi24.

ЦИК отклонил кандидатуру Джеорджеску

О том, что он подал документы в Центральное избирательное бюро, Джеорджеску сообщил в пятницу. В тот же день на него подали две жалобы в Конституционный суд.

На следующий день КС сообщил, что отклонил жалобы против регистрации Джеорджеску в качестве кандидата. Согласно законодательству Румынии, решение о регистрации ЦИК может принимать только после решения Конституционного суда.

«Центральное избирательное бюро приняло решение отклонить кандидатуру Кэлина Джеорджеску на президентских выборах», — сообщили источники телеканала.

За утверждение кандидатуры проголосовало четыре члена комиссии, против — десять.

Cristian Cristel/XinHua
Фото: Cristian Cristel/XinHua/www.globallookpress.com

Сторонники Джеорджеску подняли бунт

Узнав о решении ЦИК, несколько сторонников Джеорджеску взломали ограждение у здания Центрального избирательного бюро Румынии.

«Вмешались правоохранительные органы и убрали их, установив заново защитные ограждения», — сообщил телеканал.

Интересно

В Румынии 24 ноября 2024 года прошли выборы президента. Лидером первого тура был независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, он набрал 22,94%. На втором месте оказалась Елена Ласкони, за нее проголосовали 19,18% избирателей. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях. Джеорджеску опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу кандидата.

Лидер оппозиционной румынской партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симион на своей странице в соцсети написал, что отклонение кандидатуры Джеорджеску — это злоупотребление со стороны ЦМК и продолжение государственного переворота, совершенного 6 декабря 2024 года.

Илон Маск вступился за Джеорджеску

В США тоже отреагировали на отказ в регистрации Джеорджеску. Предприниматель и глава департамента государственной эффективности США Илон Маск в соцсети Х назвал решение ЦИК Румынии безумием.

IMAGO/VLAD BEREHOLSCHI
Фото: IMAGO/VLAD BEREHOLSCHI/www.globallookpress.com

Заявления Джеорджеску о России и Украине

Известно, что Джеорджеску выступает против военной помощи Украине и экспорта ее зерна. Он заявил, что в приоритете — завершение конфликта на Украине.

Джеорджеску возмущает, что Румыния обучила украинских летчиков, подарила Украине батарею зенитного ракетного комплекса Patriot и предоставила свой порт Констанца для экспорта миллионов тонн зерна. Политик предупредил, что в случае избрания поставит интересы собственного народа выше других. Джеорджеску также выступал за восстановление связей с Россией.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте