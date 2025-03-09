ЦИК Румынии отклонил кандидатуру Джеорджеску на выборах президента
ЦИК Румынии отклонил кандидатуру Джеорджеску на выборах президента
ЦИК Румынии принял решение отклонить кандидатуру Кэлина Джеорджеску на выборах президента. Об этом сообщил телеканал Digi24.
ЦИК отклонил кандидатуру Джеорджеску
О том, что он подал документы в Центральное избирательное бюро, Джеорджеску сообщил в пятницу. В тот же день на него подали две жалобы в Конституционный суд.
На следующий день КС сообщил, что отклонил жалобы против регистрации Джеорджеску в качестве кандидата. Согласно законодательству Румынии, решение о регистрации ЦИК может принимать только после решения Конституционного суда.
«Центральное избирательное бюро приняло решение отклонить кандидатуру Кэлина Джеорджеску на президентских выборах», — сообщили источники телеканала.
За утверждение кандидатуры проголосовало четыре члена комиссии, против — десять.
Сторонники Джеорджеску подняли бунт
Узнав о решении ЦИК, несколько сторонников Джеорджеску взломали ограждение у здания Центрального избирательного бюро Румынии.
«Вмешались правоохранительные органы и убрали их, установив заново защитные ограждения», — сообщил телеканал.
Интересно
Лидер оппозиционной румынской партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симион на своей странице в соцсети написал, что отклонение кандидатуры Джеорджеску — это злоупотребление со стороны ЦМК и продолжение государственного переворота, совершенного 6 декабря 2024 года.
Илон Маск вступился за Джеорджеску
В США тоже отреагировали на отказ в регистрации Джеорджеску. Предприниматель и глава департамента государственной эффективности США Илон Маск в соцсети Х назвал решение ЦИК Румынии безумием.
Заявления Джеорджеску о России и Украине
Известно, что Джеорджеску выступает против военной помощи Украине и экспорта ее зерна. Он заявил, что в приоритете — завершение конфликта на Украине.
Джеорджеску возмущает, что Румыния обучила украинских летчиков, подарила Украине батарею зенитного ракетного комплекса Patriot и предоставила свой порт Констанца для экспорта миллионов тонн зерна. Политик предупредил, что в случае избрания поставит интересы собственного народа выше других. Джеорджеску также выступал за восстановление связей с Россией.