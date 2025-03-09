ЦИК Румынии отклонил кандидатуру Джеорджеску на выборах президента

ЦИК Румынии принял решение отклонить кандидатуру Кэлина Джеорджеску на выборах президента. Об этом сообщил телеканал Digi24 .

ЦИК отклонил кандидатуру Джеорджеску

О том, что он подал документы в Центральное избирательное бюро, Джеорджеску сообщил в пятницу. В тот же день на него подали две жалобы в Конституционный суд.

На следующий день КС сообщил, что отклонил жалобы против регистрации Джеорджеску в качестве кандидата. Согласно законодательству Румынии, решение о регистрации ЦИК может принимать только после решения Конституционного суда.

«Центральное избирательное бюро приняло решение отклонить кандидатуру Кэлина Джеорджеску на президентских выборах», — сообщили источники телеканала.

За утверждение кандидатуры проголосовало четыре члена комиссии, против — десять.