Джеорджеску лидирует на выборах в Румынии после подсчета 92% голосов за рубежом

Сторонник союза с Россией Кэлин Джеорджеску лидирует в первом туре выборов президента Румынии после подсчета 92% голосов за рубежом. Об этом сообщил ЦИК страны.

По предварительным данным, свой голос за него отдали 43,5% избирателей из диаспоры. Второе место заняла сторонница антироссийской политики, глава «Союза за спасение Румынии» Елена Ласкони с 26,1%. Третье — бывший генеральный секретарь НАТО Мирча Джонэ, набравший 4,8% голосов за рубежом.

Второй тур президентских выборов в Румынии проведут 8 декабря.

Эксперты невысоко оценивали вероятность победы Джеорджеску. Он проводил предвыборную кампанию в соцсетях. Политик поддерживает традиционные ценности, но при этом прославляет румынских бойцов, которые во времена ВОВ были на стороне фашистской Германии. Еще он призывает к заключению союза с Россией и не считает членство в НАТО гарантией безопасности Румынии.

Ранее премьер-министр Румынии Марчел Чолаку первым поздравил президента Молдавии Майю Санду с переизбранием на должность. Он отметил, что ее победа стала ярким примером воли молдаван, защитивших свою демократию.