Победитель первого тура президентских выборов в Румынии, независимый кандидат Кэлин Джеорджеску пообещал остановить военную помощь Украине и экспорт ее зерна. Он сообщил об этом агентству Reuters .

«Невозможно представить, чтобы рядом с нами, в центре Европы, шла война, поэтому приоритетом, безусловно, будет немедленное прекращение конфликта на Украине», — сказал он.

Джеорджеску возмутило, что Румыния обучила украинских летчиков, подарила Украине батарею зенитного ракетного комплекса Patriot для обеспечения противовоздушной обороны и предоставила свой порт Констанца для экспорта миллионов тонн зерна. Он предупредил, что в случае избрания поставит интересы собственного народа выше других. Ультраправый политик не только запретит помогать соседнему государству, но и откажется исполнять обязательство страны — члена НАТО тратить по 2% ВВП в год на оборону.

В первом туре президентских выборов Джеорджеску набрал 22,95% голосов и прошел во второй. Один из проигравших кандидатов потребовал пересчитать бюллетени.