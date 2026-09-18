Троянский конь для Трампа. Почему лидер США не спешит принимать «адские санкции» против России

Конгресс США одобрил так называемые адские санкции против России, однако американский президент Дональд Трамп не торопится их вводить. Какими для него могут быть последствия — в материале 360.ru.

Что такое «адские санкции»?

В законе об «адских санкциях», как их прозвали западные СМИ, нет содержательных нововведений. Он лишь закрепляет объявленные лидером Соединенных Штатов ограничения против России и дает ему новые полномочия. Если закон примут, санкции, уже введенные указом американского президента, поднимут на федеральный уровень. Это, кстати, ограничит для него возможности самовольной отмены своих решений. Но главное, Трамп сможет вводить пошлины в размере до 100% для стран, покупающих российские энергоресурсы, в том числе Ирана и Индии. Сенаторы обеих американских партий достигли соглашения по законопроекту еще летом.

Видео: 360.ru

Палата представителей вслед за сенатом утвердила документ. За принятие законопроекта проголосовали 262 конгрессмена, 159 оказались против. Теперь проект отправили на подпись президенту США. Ранее Трамп уже вводил пошлины своим решением и торговался с Китаем и другими странами о том, какие из них он оставит в силе. Однако пошлины, введенные лично президентом, оказались незаконными. Верховный суд указал, что такие действия находятся в исключительной компетенции конгресса. Властей обязали вернуть компаниям изъятые деньги. Речь шла о миллиардах долларов. Теперь же конгресс фактически разрешил президенту вводить дополнительные санкции и делать из них исключения по своему усмотрению.

Плюсы для Трампа

Скорее всего, американский лидер подпишет документ, поскольку сам долго требовал для себя этих полномочий и желал вводить соответствующие санкции, указал в беседе с 360.ru экономист Валерий Корнеев. «Мне кажется, он хотел иметь развязанными руки для того, чтобы торговаться с Китаем, с Индией и другими странами, которые покупают российскую нефть и другие углеводороды, и отчитаться о том, что заботится о карманах своих жителей», — предположил эксперт.

Фото: Al Drago-Pool/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Он напомнил, что Дональд Трамп пообещал выплатить по пять тысяч долларов всем совершеннолетним американцам, если Республиканская партия сохранит контроль над обеими палатами конгресса по итогам ноябрьских выборов. Он подал это как общенациональную выплату, «дивиденды Трампа». Если республиканцы не победят, ему грозит импичмент, подчеркнул Корнеев. Так что для него сейчас самое время подольститься к жителям, принимая законы якобы для их блага. Однако у медали есть вторая сторона.

Ощутимые минусы для него же

Корнеев напомнил, что конгрессмены в ближайшее время собираются провести расследование коммерческой деятельности Трампа и его семьи, в том числе в связи с его сделками с акциями на бирже. И неизвестно, чем для него обернутся эти проверки.

Фото: Saul Loeb — Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Трамп — рекордсмен среди всех президентов Соединенных Штатов по игре на бирже. Он сегодня объявил о ужесточении акций — и цены на нефть пошли вверх. Он, зная это, уже закупился, и его товарищи закупились. Потом он вводит обратную структуру, уже продает, — и на этом наживается семья Трампа», — рассказал собеседник 360.ru. За 17 месяцев с момента возвращения в Белый дом Трамп совершил более 28 тысяч сделок с акциями, облигациями и криптовалютой. Это больше, чем объем сделок всех конгрессменов вместе взятых за этот период (22,2 тысячи). Такая активность не может не вызывать вопросов.

Для Трампа [разрешение конгресса вводить пошлины по своему усмотрению] — это такой троянский конь. Сенат и конгресс позволяют ему еще больше вляпаться, чтобы после прогнозируемой победы демократов на выборах с большим знанием и большей уверенностью погрузить Трампа в импичмент. Валерий Корнеев экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик

Демократы и даже значительная часть республиканцев рассчитывают на то, что президент злоупотребит новообретенной властью, пояснил экономист. «Они надеются на то, что Трамп начнет, с одной стороны, вводить дополнительные пошлины, а с другой — непублично делать исключения для тех или иных компаний или стран, которые попросят его, — может, и не бесплатно. И тут-то расследования его могут окончательно добить», — уточнил Корнеев. Надо ли добавлять, что «адские санкции» также усложнят поиск мирного урегулирования украинского конфликта, — об этом заявили в Кремле.