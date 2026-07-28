В США согласовали «адские санкции» против России и Ирана

Bloomberg: сенаторы США договорились о пошлинах до 100% на нефть из России

В США сенаторы обеих партий достигли соглашения по законопроекту об ужесточении санкций против России и Ирана. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Документ расширяет ограничения в отношении Ирана и наделяет американского президента полномочиями вводить пошлины на российскую нефть и природный газ для пяти крупнейших покупателей. Ставка может достигать 100%.

Под санкции также могут подпасть высокопоставленные политики, военные, бизнесмены, государственные предприятия России и иностранные компании, работающие с российским ОПК.

При этом член палаты представителей Анна Паулина Луна пояснила, что рассмотрение законопроекта не гарантирует его принятие. Конгрессмены часто вносят документы для демонстрации позиции, но голосование по ним может не состояться.

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