14 июня 2025 12:01 Трампов парад. Как США отметят день рождения армии впервые за 25 лет В Вашингтоне 14 июня пройдет первый за 25 лет парад в честь армии 0 0 0 Фото: Dominika Zarzycka / www.globallookpress.com Мир

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Столица США 14 июня примет большой военный парад. Часть американцев в восторге от праздника, ведь последний такой в Вашингтоне был более четверти века назад. Но есть и те, кто готовятся выйти к шествию с протестными плакатами. Что и как будут праздновать янки и при чем тут сам Дональд Трамп — в материале 360.ru.

История армии США Американская Континентальная армия появилась 14 июня 1775 года. Под ее знаменами объединились все представители североамериканских штатов ради борьбы с британцами. Генерал Джордж Вашингтон грамотно применял тактику изматывания противника, так что янки побеждали и все больше стран поддерживали их молодое государство. Наконец, в 1783 году заключили Версальский мирный договор, который стал признанием независимости Соединенных Штатов Америки. Военных распустили, понадеявшись на то, что с неприятностями вроде нападения индейцев справится местная милиция. Но скоро стало очевидно: стране нужна именно армия. Да и Великобритания желала реванша.

Фото: Битва при Гилфорд-Корт-Хаус 15 марта 1781 года. H. Charles McBarron / Публичное достояние

В 1791 году власти пришли к решению создать постоянный контингент под названием Легион Соединенных Штатов. Поначалу он откровенно проигрывал английской армии и даже допустил взятие и сожжение столицы, но быстро исправился. Позднее один из ветеранов Континентальной армии и пятый президент США Джеймс Монро предложил интересный законопроект. В декабре 1823-го американский континент провозгласили зоной, закрытой для вмешательства европейцев. Соединенные Штаты, со своей стороны, обещали не вмешиваться в дела Старого Света — да, речь идет о той самой Доктрине Монро. Все согласились, и янки оперативно отбили у Мексики Калифорнию, Неваду, Юту, Колорадо, Техас, Аризону, часть Вайоминга и Нью-Мексико. С Гражданской войной 1861-1865 годов американцы тоже разбирались сами. Регулярная армия и временные подразделения добровольцев и призывников учились воевать на практике, да так успешно, что смогли-таки разгромить Армию конфедератов. Так Север одержал победу над Югом.

Фото: Офицеры бригады конной артиллерии, 1862 год. James F. Gibson Adam Cuerden / Публичное достояние

Войны с участием американцев Новое столетие инициировало склероз у американских властей: они напрочь забыли о Доктрине Монро и в 1917 году вступили в Первую мировую войну на стороне тогдашнего ООН — Антанты. Дрались до ноября 1918-го, показав устройство своих бронетанковых частей. К тому моменту армия США насчитывала более 180 тысяч офицеров и 3,5 миллиона солдат. Следующая вылазка за пределы страны состоялась после нападения японских войск на Перл-Харбор: 7 декабря 1941-го Соединенные Штаты объявили войну Японии. Спустя четыре дня американцам объявили войну Германия и Италия. Но практически все боевые действия с участием янки велись «на выезде» — в Европе. В середине 60-х США начали войну во Вьетнаме, в начале 80-х вторглись в Гренаду, позднее — в Панаму. Последней крупной гастролью американской армии в XX столетии стала война в Персидском заливе в 1991 году. За первую четверть XXI века Штаты успели повоевать в Афганистане, Ираке, Сирии и снова в Ираке.

Фото: Американские солдаты ищут членов иракского сопротивления, Багдад, 8 апреля 2004 год. Robert King / www.globallookpress.com

Какую военную технику покажут на параде в США Юбилейные торжества по случаю 250-летия армии Соединенных Штатов обещали провести с размахом. В Вашингтоне 14 июня проведут большой военный парад. В нем будут участвовать представители всех армейских подразделений, а также ветераны различных конфликтов. Зрители увидят колонны в военной форме разных времен, начиная с Войны за независимость. Строевые ряды будут сопровождать как минимум восемь оркестров, 34 лошади, два мула и собака. Кроме того, по столице прокатится тяжелая техника: 28 танков M1 Abrams, 28 боевых машин пехоты Bradley и столько же колесных боевых бронированных машин Stryker. В небе пролетят полсотни вертолетов, а парашютисты покажут класс и приземлятся на поляне у Белого дома. Финалом торжества станут вечерний концерт американских звезд кантри-музыки и красочный салют. Хотя точная стоимость праздника не озвучена, эксперты называют суммы от 25 до 45 миллионов долларов. Зрителей наверняка будет множество, ведь последний раз военный парад в Вашингтоне проходил в 1991 году.

Фото: Американские реконструторы в форме времен Первой мировой войны. Luiz Rampelotto/EuropaNewswire / www.globallookpress.com

День рождения Трампа Юбилейный военный парад уже стал поводом для недовольства части американцев. Дело в том, что 14 июня родился и Дональд Трамп. Его критики уверены, что шоу будет не столько демонстрацией мощи вооруженных сил, сколько шикарным празднованием 79-летия лидера Соединенных Штатов. Кстати, Трамп имеет прямое отношение к армии не только из-за дня рождения или потому, что является главнокомандующим своей страны. С 13 лет он учился в Нью-Йоркской военной академии — и довольно успешно: получал награды в спорте, высокие оценки в науках, пользовался вниманием девушек, дослужился до звания батальонного старшины.

Фото: Кадет Нью-Йоркской военной академии Дональд Трамп, 1964 год / Публичное достояние

Тем не менее оппозиционеры сообщили, что по всей стране уже поданы заявки на протестные демонстрации. «Военный парад в честь Трампа и армии — возмутительное оскорбление американского народа», — говорят они. Недовольные граждане припомнили недавнее сокращение Министерства по делам ветеранов и урезание пособий. Правда, непонятно, к чему именно призывают протестующие (помимо отставки Трампа, это они всегда предлагают): отмене парада, изменению дня рождения 47-го президента США или пересмотру истории армии своей страны.