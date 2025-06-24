Чудовищная ошибка Трампа. Куда теперь ударит Иран и почему это личный провал президента США

США рано обрадовались «блестящей победе», ведь Иран пообещал отомстить. Под удар уже попали объекты США в Катаре и Ираке, но это лишь начало. Вашингтон имеет широкую сеть военных баз на Ближнем Востоке, и каждая из них может стать целью. Почему атака по Ирану стала чудовищной ошибкой Трампа, что грозит США и как ответят муллы — в материале 360.ru.

Зачем США атаковали Иран США 22 июня неожиданно нанесли удары по трем главным точкам иранской ядерной программы. Под атаку попали заводы в Фордо, Натанзе и Исфахане. Трамп уверил, что уничтожены все три объекта. Глава МАГАТЭ Гросси позднее предположил, что заводу в Фордо нанесен значительный ущерб. Формально США поддержали действия Израиля. Американский лидер Трамп при этом говорил, что после ударов в исламской республике может произойти смена правящей власти. Не исключал операции по убийству верховного лидера Ирана Али Хаменеи и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. Тегеран пригрозил внутренней атакой Источники NBC News утверждают, что всего за несколько дней до американского удара по иранским ядерным объектам Тегеран направил президенту Дональду Трампу коммюнике с угрозами активировать спящие ячейки боевиков на территории США. Послание американскому лидеру передали через посредника на саммите «Большой семерки». Трамп покинул это мероприятие досрочно.

Фото: кадр из видео Press TV, иранской государственной новостной медиаорганизации

Первое возмездие Вечером в понедельник, 23 июня, Иран ударил баллистикой по американской авиабазе Аль-Удейд. Она расположена на территории Катара. Взрывы слышали в Дохе. В Тегеране отметили, что атака — ответ на удары Вашингтона по иранской ядерной программе. В МИД Катара заявили, что все ракеты якобы перехватили ПВО. В КСИР же уверили, что как минимум три снаряда поразили цель. Реакция соседей Ирана На фоне обострения конфликта свое воздушное пространство закрыли Бахрейн, ОАЭ, Ирак и Кувейт. CNN сообщал, что Иран якобы запустил ракеты по американской базе в Ираке. Известно, что базы США в Ираке и на северо-востоке Сирии приведены в полную боевую готовность. Однако представитель американских военных говорил Reuters, что ни на одной базе США на Ближнем Востоке, кроме Катара, не зафиксированы иранские атаки.

Пыль в глаза или мощный ответ? Иранские власти назвали удар по базе США в Катаре «успешным». Однако The New York Times со ссылкой на источники утверждает, что Тегеран заранее предупредил о планируемой атаке, чтобы свести потери к минимуму. Местные власти также указали, что базу эвакуировали еще до удара. Представитель МИД Катара говорил, что с нее вывели всех военнослужащих, убрали и военную технику. При атаке Ирана никто не пострадал.

Фото: РИА «Новости»

Кто поддержит Иран Газета The New York Times 23 июня со ссылкой на американского чиновника сообщала, что военные США якобы обнаружили признаки того, что поддерживаемые Ираном группировки готовятся атаковать базы США в Ираке и Сирии. Собеседник издания утверждал, что власти Ирака пытаются отговорить боевиков от атак на американские базы. Более того, по версии иранского агентства Mehr, американская военная база в районе Касрук в западной провинции Эль-Хасака в Сирии уже подверглась нападению. Ее могли обстрелять из миномета.

США запаниковали Госдепартамент США рекомендовал гражданам страны по всему миру проявлять повышенную осторожность в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Американское Министерство внутренней безопасности также заявило, что конфликт в Иране создает в США обстановку повышенной угрозы и может спровоцировать попытки терактов. Ведомство выпустило предупреждение о возможных кибератаках Ирана на сети США и рисках для американских чиновников, которых Тегеран считает причастными к гибели генерала Касема Сулеймани в 2020 году. Приказ о его устранении отдавала администрация Дональда Трампа.

Какие базы США под угрозой Авиабаза Аль-Удейд (Катар) Расположение и силы. Пустыня в 30 километрах юго-западнее Дохи; крупнейший узел США на Ближнем Востоке — около 10 000 военнослужащих, штаб CENTCOM и 379-е экспедиционное авиакрыло. История атак. 23 июня 2025 года Иран впервые ударил по базе баллистическими ракетами, ПВО Катара цели перехватила, жертв нет. Стратегическое значение. Координация всех операций США от Египта до Афганистана; логистика для бомбардировщиков и беспилотников. Авиабаза Аль-Дафра (ОАЭ) Расположение и силы. 20 километров южнее Абу-Даби; принимает 380-е экспедиционное авиакрыло ВВС США (около 2000 человек) и французскую эскадрилью. История атак. 24 января 2022 года хуситы обстреляли базу ракетами «Зульфикар», их перехватили Patriot, военнослужащие укрылись в бункерах. Стратегическое значение. Главный развед- и дозаправочный хаб США, вне досягаемости большинства иранских ракет, узел размещения F-35. Авиабаза Шейх-Иса (Бахрейн) Расположение и силы. Южный Бахрейн; база ВВС Бахрейна, где действует небольшой американский лагерь-детачмент 379-го авиакрыла для грузовых операций. История атак. Прямых ударов не было, но власти королевства пресекали несколько проиранских заговоров в 2017–2018 годах. Стратегическое значение. Резервный аэродром для авиации США и ближайшая точка разведпатрулей над Персидским заливом. Масира и Тумрайт (Оман) Расположение и силы. Остров Масира и база Тумрайт предоставляются США по соглашению 1980 года; постоянного гарнизона нет, там находятся склады вооружения. История атак. Никогда не обстреливались; Оман сохраняет нейтралитет. Стратегическое значение. Тыловые аэродромы подскока и контроль южного входа в Ормуз.

Фото: 2nd Lt. Elise Wahlstrom/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Эскан-Виллидж (Саудовская Аравия) Расположение и силы. 20 километров юго-восточнее Эр-Рияда; около 1000 американцев. История атак. Объект никогда не подвергался ударам; служит безопасным «анкла­вом» после теракта в Хобаре 1996 года. Стратегическое значение. Жилье и штаб для тренеров ПВО Patriot/THAAD, тыл более крупной Air Base Prince Sultan (база «Принц Султан»). Авиабаза Инджирлик (Турция) Расположение и силы. Адана, южная Турция; 1500–2000 военных США и до 50 ядерных бомб B-61 под охраной 39-й группы. История атак. Прямых иранских ударов не было; база пережила блокаду при попытке переворота в 2016 году. Стратегическое значение. Ключ НАТО для разведки и дозаправки над Сирией, Ираком и Ираном. Сухопутные опорные пункты (Кувейт / Ирак / Сирия) Кувейт Лагерь Арифджан, лагерь Бьюринг и авиабаза Али-аль-Салем — тыл и сборный пункт нескольких тысяч военнослужащих США; пока не атакованы. Ирак Около 2500 военных на Айн-аль-Асад и Эрбиль; Айн-аль-Асад уже обстреливался Ираном в 2020 году. Военнослужащие здесь приведены в полную боевую готовность.

Фото: Tech. Sgt. Alex Fox Echols III/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Сирия Около 900 спецназовцев на Ат-Танфе и нефтяных полях Хасаки; за 2023–2024 годы пережили более 80 атак проиранских дронов и ракет. Стратегическое значение. «Фронтовой пояс» против террористов и канал влияния США; наиболее вероятные цели для иранских прокси. Военно-морская база (порт) Фуджейра / ОАЭ Расположение и силы. Порт на Оманском заливе; постоянный координационный офис ВМС США, стоянка авианосцев и склад ГСМ. История атак. Диверсия с лимпет-минами против четырех танкеров 12 мая 2019 года. Приписывалась Ирану. Стратегическое значение. Резервная гавань 5-го флота вне Ормузского пролива; критична, если Иран попытается его блокировать.

Фото: Daniel Torok/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

Потерять лицо страшнее всего Виталий Данилов, доцент кафедры ИКИМО РУДН, директор центра прикладного анализа РУДН в беседе с 360.ru предположил, что Иран ответит США в любом случае. «Потерять лицо на Востоке — это самое сложное и самое страшное, поэтому атаки будут. Вопрос в том, ответит ли Иран целенаправленно и мощно, так же, как по нему ударили, или он ответит так же, как, когда это было связано с убийством генерала Сулеймани», — объяснил Данилов. По словам политолога, ответ Ирана может быть нивелирован предупреждением.

В таком случае можно говорить о том, что Иран фактически принял все условия Соединенных Штатов Америки по своей капитуляции и будет завершать военные действия на условиях американцев и израильтян. Виталий Данилов

Перспективы ответных атак Ирана Более решительные действия, в том числе перекрытие Ормузского пролива, будут означать то, что Тегеран действительно настроен серьезно, считает Данилов. По мнению специалиста, последние действия иранских властей говорят о том, что руководство страны хочет выйти из конфликта.

Фото: U.S. Air Force/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

«Вариант с капитуляцией никак не просматривается, поскольку Иран — это мощная цивилизация, персы, древнейшая цивилизация, она никогда не будет под чьим-то влиянием, совершенно очевидно. За тысячелетия, которые этой страной управляют, они создали уже геополитический иммунитет», — полагает Виталий Данилов. США испугались? Поэтому политологи исходят из того, что США «не доросли» до такого уровня. Иран же осознает свою ответственность и полноту исторической миссии. Предположительно, сейчас политическое руководство в Иране решает вопрос, насколько будет оправдано дать жесткий ответ. США, по мнению Данилова, не готовы дальше вступать в противостояние с Ираном. В частности, Белый дом не пойдет на военную операцию, как это было в Ираке.

Никакая сухопутная операция Трампом не планируется. Сил и средств для этого тоже нет. У США такого желания нет. Трамп, если будет дальше бомбить Иран, то он будет это делать ракетами, и будет это делать с воздуха. Виталий Данилов

Чудовищная ошибка Трампа Если же Иран пойдет на эскалацию и начнет атаковать американские базы, Трампу придется отвечать масштабной ракетной атакой. Притом не только в Тегеране, как считает Данилов.

Фото: РИА «Новости»

Является ли чудовищной ошибкой Трампа нанести удар по Ирану? Да, является. Потому что это показывает еще раз то, что США готовы отстаивать свое доминирование в мире любыми способами. Против тех, кто им не подчиняется, они готовы применять военную силу. Это говорит о том, что мир сейчас перешел в новую стадию противостояния при формировании нового мирового порядка, который Россия, Китай и страны глобального юга, пытаются выстраивать. Виталий Данилов