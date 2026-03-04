В Пентагоне анонсировали удары по Ирану на большую глубину, чем сейчас

США в ближайшее время начнут наносить удары по Ирану на более серьезную глубину. Об этом сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн, его слова привела Al Jazeera .

«Следующий шаг — расширение ударов, поражение целей все глубже на иранской территории и расширение пространства для маневра американским вооруженным силам», — рассказал он.

До этого, по словам генерала, американские военные поразили баллистические установки в Исламской республике и ее военно-морские силы.

Ранее президент США Дональд Трамп описал худший для себя сценарий развития боевых действий против Ирана. По его словам, он наступит, если новые власти республики будут «такими же плохими», как и старые.