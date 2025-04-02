Сегодня 12:57 Трампа подталкивают к импульсивным шагам. Лидер США решился на «торговую войну» 0 0 0 Фото: Francis Chung — Pool via CNP/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com Эксклюзив

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В полдень по вашингтонскому времени президент США Дональд Трамп объявит начало очередной «мировой войны» — он собирается ввести пошлины на сотни товаров из различных стран мира, в том числе из Европы. Но здесь есть несколько нюансов, рассказал 360.ru директор прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

«Во-первых, Трамп, особенно в последние недели, весьма непоследователен, он постоянно что-то говорит, потом его поправляют советники. Затем он вновь говорит, но отказывается от того, что раньше сказал, и эта чехарда его выступлений может свидетельствовать о том, что объявленная „мировая экономическая война“ или „мировая торговая война“ может и не состояться», — отметил эксперт. Но, по данным СМИ, американский лидер все же решился начать «войну тарифов и экономических санкций» даже против европейских союзников. «Его команда — не монолит, это очень разные люди с разными интересами, которые подталкивают его к принятию импульсивных решений по различным вопросам, в том числе взаимоотношений с Россией», — добавил Подлесный.

Фото: РИА «Новости»

История повторяется По словам эксперта, команда Трампа думает, что США санкциями и тарифами могут «подавить» торгово-промышленную активность в других странах и заставить их «играть по правилам», придуманным в США.

Это один из вариантов политической ситуации, когда США в международной политике придумывали правила под какой-то конкретный случай и считали, что все должны следовать этим правилам, но не международным законам. Сейчас история повторяется. Геннадий Подлесный политолог

Соединенные Штаты в лице Трампа пытаются придумать правила, которые позволили бы им бесконтрольно распоряжаться всеми мировыми запасами сырья. Также американцы надеются получить контроль над промышленным выпуском всех товаров. Трамп ошибочно полагает, что с помощью ограничений он сможет организовать для США преференцию во всех торгово-экономических областях, но в условиях глобализации это невозможно. «Экономическая составляющая США во многом зависит от того же Китая, от той же Европы. Не случайно Европейский союз уже заявил, что будет сопротивляться, хотя там единства нет, и ряд европейских стран типа Дании согласны на все, только чтобы „большой белый хозяин“ не гневался», — добавил Подлесный.

Фото: РИА «Новости»

Как пошлины повлияют на Россию Основная европейская элита рассчитывает, что им удастся за счет больших человеческих ресурсов, развитой экономической сферы и ресурсной базы выстоять в борьбе с Трампом и поднять свою экономику. «Что это означает для России? Для России хорошо то, что начнется „торгово-экономическая война“, в большом масштабе инициированная Трампом», — подчеркнул эксперт. Против России ввели более 20 тысяч санкций, и еще пять, 10 или 20 рестрикций уже не сыграют никакой роли. «А вот для Европы те санкции, которые будут вводиться, и контрсанкции могут разрушить их экономику. Поэтому наша задача сейчас наблюдать за тем, что делается в Европе и США, и оценивать результаты возможной „торгово-экономической войны“, которую Трамп обещает начать в полдень по вашингтонскому времени», — заключил Подлесный.