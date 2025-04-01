Мир замер перед торговой войной. Трамп раскрыл, когда введет пошлины

Президент США Дональд Трамп введет новые импортные тарифы уже 2 апреля, это подтвердил Белый дом. Решение вызвало серьезные опасения в деловых кругах и среди инвесторов по всему миру, сообщило Reuters .

Трамп объявит о введении новых пошлин в рамках специального заявления в саду Белого дома в среду, однако детали пока неизвестны.

Как уточнила представитель Белого дома Каролин Ливитт, США введут ответные пошлины в отношении стран, которые обложили американские товары тарифами, а с 3 апреля дополнительно вступит в силу 25-процентная пошлина на импорт автомобилей.

По данным источников Washington Post, Белый дом рассматривает введение общих тарифов около 20% на товары практически из всех стран мира. Это может принести бюджету США до шести триллионов долларов, которые, возможно, будут распределены среди граждан в виде компенсаций.

Канада уже заявила, что введет ответные пошлины, чтобы защитить своих производителей. Другие страны также готовят ответные меры.

Экономисты предупредили, что подобные действия нанесут серьезный ущерб мировой экономике и приведут к росту цен. По оценке специалистов Йельского университета, средние расходы каждой американской семьи увеличатся минимум на 3400 долларов в год.

Фондовые рынки негативно отреагировали на новости о тарифах, потеряв за последние недели около пяти триллионов долларов капитализации.

Экономическая активность снизилась по всему миру, поскольку компании готовятся к последствиям торговой войны между США и крупнейшими партнерами этой страны.

В Белом доме при этом утверждают, что шаги Трампа направлены на защиту интересов американских производителей и рабочих, пострадавших от многолетних дисбалансов в мировой торговле. Сам Трамп пообещал ввести пошлины против всех стран мира.