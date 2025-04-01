Кремль словами о сложностях отреагировал на угрозы Трампа

Кремль ответил на угрозы Трампа о новых санкциях против нефти

Россия не прерывала контакты с США по урегулированию украинского конфликта, несмотря на заявления американского президента Дональда Трампа о возможных вторичных санкциях. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подтвердил, что диалог между Москвой и Вашингтоном по-прежнему ведется. Он напомнил, что обсуждение украинской повестки остается крайне сложным и требует деликатного подхода.

«Тема очень сложная, субстанция, которую мы обсуждаем, связанная с украинским регулированием, очень сложная», — объяснил чиновник.

Дональд Трамп 30 марта сообщил, что готов ввести вторичные пошлины на экспорт российской нефти. Таким образом американский лидер решил ускорить вероятную мирную сделку по Украине.

Однако уже во вторник, 1 апреля, Трамп заявил, что «не хочет вводить вторичные пошлины на [российскую] нефть». Президент США рассчитывает, что глава России Владимир Путин сочтет приемлемым предложение о прекращении огня на Украине.

Политолог Фельдман в беседе с 360.ru допустил, что высказывания Трампа о пошлинах направлены на повышение внутреннего рейтинга президента США.