Ветеран, пенсионер, республиканец.Трамп нашел миротворца для Украины?

Спецпосланником Соединенных Штатов по Украине может стать Кит Келлог. За его плечами — 35 лет в армии, войны во Вьетнаме и Ираке, служба советником Дональда Трампа. Ветеран также был соавтором плана прекращения украинского конфликта. Однако получит ли он обещанную должность после инаугурации 47-го президента — большой вопрос.

Американский спецпосланник по Украине Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что планирует назначить 80-летнего генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога спецпосланником по Украине. Во время предыдущего президентства миллионера Келлог занимал должность советника. Выбор Трампа понятен: этим летом ветеран со товарищи представил подробный мирный план по прекращению конфликта на Украине. Идея была в том, чтобы отказать украинцам в любой помощи до тех пор, пока они не согласятся начать мирные переговоры с Россией, писало агентство Reuters. Пока американские политики прохладно отреагировали на кандидатуру Келлога. К тому же, многие эксперты не уверены, что Трамп не изменит свое мнение после инаугурации, отметило издание The Hill.

Фото: Кит Келлог, апрель 2018 года. Ron Sachs / Global Look Press

Кто такой Кит Келлог Джозеф Кит Келлог — младший родился в Дейтоне, штат Огайо, в мае 1944-го. После школы отправился в политехнический институт, а оттуда призвался в армию после пройденной подготовки офицеров запаса (что-то вроде нашей военной кафедры в вузах). Во время службы ухитрился получить степень магистра в области международных отношений. Келлог попал на войну во Вьетнаме: служил в 101-й воздушно-десантной дивизии и скоро стал офицером спецназа армии США, был советником в камбоджийской армии. За храбрость получил Серебряную и Бронзовую звезды, а также Воздушную медаль (две последние с эмблемой «V» — знаком доблести и героизма).

Интересно Во время воздушного наступления лейтенант Келлог вытащил из-под неприятельского огня раненого бойца. Затем офицер вернулся и рванул в почти самоубийственную атаку: пробежал вдоль вражеских бункеров с пулеметами и забросал их ручными гранатами. Во время воздушного наступления лейтенант Келлог вытащил из-под неприятельского огня раненого бойца. Затем офицер вернулся и рванул в почти самоубийственную атаку: пробежал вдоль вражеских бункеров с пулеметами и забросал их ручными гранатами.

Во время операции «Буря в пустыне» Келлог провел год в Ираке. Служил начальником штаба, затем помощником командира, а через некоторое время и командиром 82-й воздушно-десантной дивизии. Также два года, с 1992 по 1994-й, возглавлял Командование специальных операций в Европе. Последняя должность Келлога в армии — директор по командованию, управлению, коммуникациям и компьютерам для Вооруженных сил США при Объединенном комитете начальников штабов. После этого, в 2003 году, бравый вояка вышел в отставку в звании генерал-лейтенанта.

Фото: Генерал-лейтенант Джозеф Кит Келлог — младший / Википедия

Однако окончательно прощаться с таким ценным кадром правительство не желало: помимо репутации смелого и решительного солдата, Келлога знали как человека, который может прорываться сквозь любую бюрократическую волокиту. Так что ему предложили должность во Временной администрации коалиции в Багдаде. Отставной военный курировал новое правительство Ирака: ему поручили обеспечить скорость и дисциплину во время масштабного процесса реконструкции иракской армии. После службы Келлога наградили медалью министерства обороны за выдающиеся заслуги перед обществом.

Фото: Кит Келлог на борту самолета президента США / Википедия

Келлог при Трампе Пенсионер не желал бездельничать дома и скоро устроился советником внутренней безопасности к одному из крупнейших американских разработчиков программного обеспечения и поставщику серверного оборудования Oracle Corporation. Но скоро Келлога вновь призвали на «государеву службу». В марте 2016 года, еще будучи кандидатом в президенты США, Трамп пригласил ветерана стать советником по внешней политике. Тот согласился и после победы на выборах занял пост начальника штаба и исполнительного секретаря Совета национальной безопасности.

Фото: Кит Келлог на брифинге в Белом доме, Вашингтон, 22 сентября 2020 года. Sarah Silbiger / Global Look Press

В феврале 2017-го Келлог стал исполняющим обязанности советника по национальной безопасности, а спустя год — советником по национальной безопасности вице-президента Майка Пенса. При этом военный всегда выступал на стороне своего президента и выгораживал его во всех скандалах. Когда Трампа обвинили в задержке помощи Украине и попытке добиться от украинского президента Владимира Зеленского расследования дела Джо и Хантера Байденов, Келлог заявил сенату, что слышал этот разговор, но «не услышал ничего неправильного или ненадлежащего». Импичмент президенту не состоялся.

Фото: Президенты Украины и США Владимир Заленский и Дональд Трамп, 25 сентября 2019 года. White House / Global Look Press

Как Келлог относится к России После того как Трамп проиграл выборы Джо Байдену, Келлог и другие политики-республиканцы остались рядом с миллиардером, разрабатывая стратегию реванша. Нынешним летом отставной военный стал одним из авторов плана по фактически принуждению Украины к мирным переговорам с Россией. Нельзя сказать, что ветеран лояльно относится к России. В интервью Келлог заявил «русским нельзя доверять» и обвинил администрацию Байдена в том, что «они не поддержали Украину, когда им следовало это сделать». То есть не дали дальнобойное оружие по первому требованию еще полтора года назад.

Фото: Al Drago — Pool via CNP/Consolidated News Photos / Global Look Press

Трамп успеет передумать? Пока все назначения Дональда Трампа вообще ничего не значат. Как президент он станет легитимен лишь 20 января 2025 года, напомнил 360.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

За это время Трамп еще 10 раз передумает и поставит других людей. Сейчас своих протеже тасует как карточную колоду. И как вы знаете, уже несколько раз Трамп менял свою точку зрения: то одного, то другого, то третьего ставил на ту или иную должность. Поэтому Келлог — отнюдь не финальный вариант. Константин Блохин

Только на должность госсекретаря Соединенных Штатов Трамп уже выдвинул трех или четурез персон, напомнил американист. Есть еще один важный нюанс: кандидатура должна быть согласована с конгрессом и им одобрена. «По Украине это уже, наверное, третья персона. И в течение времени, оставшегося до инаугурации, эти кандидатуры будут постоянно меняться. Сейчас действующим президентом остается Джо Байден, он на посту еще полтора месяца. За это время Трамп может переобуться», — подытожил Блохин.