«Томагавки» для Украины. Трамп прошел точку невозврата?

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что решение о поставках Украине мощных ракет Tomahawk с дальностью полета до 2500 километров практически принято. По мнению экспертов, этот шаг — красный флаг, обозначающий прямую дорогу к конфронтации между США и Россией. Чем ответит Москва и можно ли еще избежать печального сценария?

Где Украина разместит «томагавки» По словам военного эксперта Владимира Попова, шаги президента США предугадать невозможно, а значит, от него можно ожидать практически всего — в том числе и передачи Киеву ракет, сопоставимых по дальности и мощности со стратегическим оружием. «„Томагавки“ есть с обычным взрывчатым веществом, есть с ядерным зарядом. Это ракеты морского базирования, но уже есть и наземные пусковые установки. Скорее всего, ракеты отправятся в западные области Украины с арсеналов хранения, расположенных в Румынии или Польше», — сказал Попов в беседе с «МК».

Фото: РИА «Новости»

Кто будет нажимать на кнопку? Вопрос запуска Tomahawk остается ключевым. Эксперт подчеркнул, что за условную неделю невозможно обучиться сложнейшим системам и первые несколько месяцев обслуживать пуски смогут только те, кто уже умеет это делать, то есть американские офицеры. И именно это приводит к противоречию, ведь для Пентагона такая задача будет обозначать уже не просто поддержку Украины, а прямое вступление в вооруженный конфликт с Россией.

Военные прекрасно осознают, что тот, кто стреляет, и отвечает. С какой территории будет лететь ракета — неважно. Владимир Попов

Эксперт предположил, что американское Министерство войны будет сопротивляться, если администрация Трампа действительно поставит задачу по обслуживанию Tomahawk на украинских территориях. Чем Москва ответит на поставки? В России звучат разные мнения о том, что последует за передачей ракет киевскому режиму. Прогнозы тревожные: некоторые выступают с предложением весьма жестких превентивных мер, вплоть до демонстрационных ядерных взрывов в атмосфере, способных остудить пыл Запада. По словам Попова, Москва может ответить и иначе: ударив по Киеву новейшим оружием «Орешник», которое даст противнику понять, что даже «томагавки» не помогут. «Как только Трамп еще раз скажет про „томагавки“, нужно выложить все, что у нас есть в арсенале. Иначе будет край. <…> Надо, чтобы на Западе, наконец, осознали, что все идет к ядерной войне, мы ходим по лезвию ножа», — подчеркнул Владимир Попов.

Фото: Пресс-служба Минобороны

Есть ли шанс, что поставок не будет? Эксперт добавил, что, несмотря на громкие заявления Трампа, надежда на благополучный исход еще есть. И исходит она из самого Пентагона, который может высказать свое весомое мнение на этот счет. Кроме того, стоит учитывать, что у Соединенных Штатов не так много свободных «томагавков». Сотни ракет — на модернизации или на обслуживании. Остаются те, которые находятся на боевом дежурстве, однако снимать их ради помощи Киеву рискованно для самой американской армии.