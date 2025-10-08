Бить буду. Трамп готовит эскалацию и дарит Киеву Tomahawk — чем ответит Москва?

Tomahawk у границ России — вполне осязаемый сценарий. Взрывное заявление Дональда Трампа маскирует хорошо отлаженный механизм: Европа платит, США поставляют, Украина применяет. Однако, как предупредили аналитики, эти ракеты не переломят ход войны, а станут точкой невозврата в отношениях с Москвой. Ответ может быть болезненным для Вашингтона — от поставок союзникам новейшего оружия до создания полноценного военного альянса в противовес НАТО.

Трамп готов, но нужны гарантии Накануне американский президент Дональд Трамп сделал громкое заявление: никаких поставок крылатых ракет Tomahawk Украине без четких гарантий их применения. Однако буквально за сутки до заявления лидера нации Военно-морские силы США получили одобрение от Госдепа на закупку 837 ракет Maritime Strike Tomahawk до 2028 года. Часть из них адаптируют для наземных пусковых установок армии и Корпуса морской пехоты США. Параллельно, по программе зарубежных военных продаж, Нидерланды запросили около 200 Tomahawk в разных модификациях. Об этом еще 25 апреля 2025 года сообщило Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности. Цена вопроса — 2,19 миллиарда долларов.

Что именно Нидерланды хотят купить: до 163 ракет Tomahawk Block V All Up Rounds (AUR);

всего 12 AUR для Tomahawk Block IV;

до 10 систем управления тактическими ракетами Tomahawk;

две телеметрические ракеты Tomahawk Block IV. Передача ракет Нидерландам — часть новой западной схемы: Европа закупает оружие у США, чтобы потом передать Украине. Схема отработана до мелочей: громкие заявления о «переговорах» звучат на публику, а на деле полным ходом идет подготовка к поставкам. Неужели Tomahawk уже на Украине? Ведь для обучения экипажей нужен как минимум год. Если же удары с их использованием начнутся раньше, это станет явным сигналом: НАТО напрямую участвует в атаках на Россию.

Мы должны готовиться к худшему Понятно, что это не бесплатная история. Трамп будет действовать по схеме: Европа платит, а Украина воюет этим оружием. Tomahawk не исключение. Тем не менее мы должны исходить из самого худшего сценария, такое мнение 360.ru высказал председатель правления Общероссийской организации «Офицеры России» подполковник запаса Роман Шкурлатов. — Такое решение уже принято? — Можно так сказать. Мы должны четко понимать, что будем делать в случае, скажем, варианта А, варианта Б, варианта С. Да, Трамп разрешил. Каков наш дипломатический ответ? Какой — военный? Нужно готовиться к вероятности, что он уже решил или очень близок к тому. — Как интерпретировать заявление Трампа? — Я переслушал его полностью, в оригинале и переводе, без вырванных из контекста фраз. Это выступление не дает мне однозначной картины: принял ли он окончательное решение или нет. Может, идет некая борьба внутри вашингтонского обкома — так называемые башни. Поэтому повторюсь: нужно готовиться к худшему. К эскалационному сценарию.

— Что именно вы подразумеваете под худшим сценарием? — Что Tomahawk окажутся у ВСУ. Наземные установки, пусть и не так много, но есть — это системы типа Typhon, которые предназначены для сухопутных войск, береговых сил, морской пехоты. Киев, скорее всего, применит именно сухопутные платформы, потому что корабли и подводные лодки для ракет — нет. В любом случае это эскалация.

Tomahawk — крылатые ракеты с дальностью полторы-две с половиной тысячи километров. Дозвуковые. Не скажешь, что передают какую-то новую для наших систем ПВО ракету. Ее успешно сбивали еще в конфликтах в Ираке, Сирии, Югославии, встречали комплексы советской эпохи — «Буки», «Кубы» — и точно так же ликвидировали. Роман Шкурлатов

Поскольку она дозвуковая, наши современные системы ПВО, конечно, превосходят советские образцы и могут успешно перехватывать такие ракеты. В целом сегодня российские комплексы уже на шаг-два впереди. Поэтому, с военной точки зрения, особых проблем с уничтожением или перехватом таких ракет у нас не возникает.

— А что касается количества? — Вот здесь главное — сколько американцы передадут или уже передали Украине. Иногда оружие оказывается на территории, а позже Запад объявляет о решении передать определенные системы. Вопрос в объеме: сколько ракет находится у ВСУ и сколько смогут применить по территории России. — Вы считаете, что Трамп льет воду оружейникам? — Именно так. Они хотят увеличить производство Tomahawk, заработать деньги — Европа готова оплачивать. Возможно, даже Трамп может пойти на это, если его заинтересует победа на президентских выборах или премия мира.

Многие военные эксперты сейчас говорят о том, что это красная линия, казус Белли для России. Однако то же самое делали и со Storm Shadow, ATACMS, прочим. Роман Шкурлатов

К сожалению, применение Tomahawk в случае их передачи не станет поводом для более радикальных ответов — по крайней мере, не в нынешних условиях. — Почему? — Потому что, по моему мнению, удар должен быть показательным и превентивным. Чтобы враг понимал: каждая эскалация чревата необратимыми последствиями. Однако я не думаю, что чудо произойдет, к сожалению.

— Эта ракета — больше политическая история? — Да, Tomahawk — часть концепции неядерного превентивного обезоруживающего удара НАТО. Они предназначены для уничтожения ядерных ракет в шахтах и стратегических носителей, чтобы вывести из строя ядерный потенциал. Это оружие несет в себе более политический, чем военный смысл. Военные системы западного образца есть у Украины, и, с точки зрения военной тактики, особых проблем они не создадут. Все зависит от количества: сколько США и Европа решат передать. — Обучение расчетов — важный фактор? — Да, подготовка расчетов для применения Tomahawk — процесс минимум полугода. Если их применят по России в ближайшее время, то значит, что там задействованы иностранные специалисты. Возможно, бывшие военные. Наемники. Обучить украинские расчеты за короткий промежуток практически невозможно как физически, так и технически.

Отношения США и России Передача Украине ракет Tomahawk не изменит ситуации на поле боя, но станет препятствием к нормализации двусторонних отношений между Россией и США, прокомментировал 360.ru политолог и депутат Одесского областного совета VI созыва Алексей Албу. «Ракеты, которые хочет передать Трамп, не спасут Киев. Это не то супероружие, которое способно переломить ситуацию на поле боя, потому что у Вооруженных сил России есть необходимые средства защиты. Но, как и любое другое оружие, при правильном использовании они смогут поражать цели и наносить нам урон», — пояснил Алексей Албу. Куда интереснее тема политических последствий передачи Tomahawk. По мнению эксперта, такой акт станет существенным препятствием на пути к нормализации двусторонних отношений между Россией и США, а значит, повлияет на позицию Москвы на международной арене в отношении политики Вашингтона абсолютно по всем направлениям.

У России развяжутся руки для таких решений, как передача дальнобойных ракет и новейших систем ПВО Венесуэле, против которой прямо в данный момент готовится военная агрессия со стороны США. Также для оказания помощи хуситам и активизации работы с обществом внутри самих Штатов по усилению внутренних противоречий, которых там предостаточно. Сейчас сложно сказать, каким может быть ответ Москвы, но для Вашингтона он будет болезненным.

Есть мнение, что Россия может продолжить испытания ядерного оружия, но, на мой взгляд, этот шаг не испугает западный мир, а лишь даст возможность для обвинений нашей страны в милитаризме. Поэтому необходимо перестать предупреждать, бряцать оружием и пугать, а начать реальные шаги по усилению антиимпериалистической коалиции. Алексей Албу

Усиление конфронтации между Москвой, с одной стороны, и Вашингтоном с его сателлитами, с другой, может привести к активизации работы по поиску союзников среди других государств мира, страдающих от неоколониальной, экспансионистской политики США. Возможно, именно этот шаг станет триггером для создания полноценного военного альянса между Северной Кореей, Ираном, Венесуэлой, Йеменом и Китаем.