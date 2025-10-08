Решил красиво съехать с темы? Что значат слова Трампа о Tomahawk

Решение о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk практически принято: во всяком случае, так заверил президент США Дональд Трамп. Как будет развиваться ситуация на самом деле, сказать сложно. Внятности в позиции главы Белого дома пока нет, а не понимать риски он не может. Единственное, что понятно — нажимать кнопку запуска «томагавков» украинцам не доверят.

Что сказал Трамп о поставках Tomahawk Трамп объяснял свою позицию по передаче ракет Tomahawk или их продаже НАТО с правом передачи ВСУ довольно сумбурно. «Я вроде как принял решение. Думаю, я хочу выяснить, что они с ними сделают — куда отправят. Мне бы пришлось задать этот вопрос», — сказал он журналистам. От вопроса о дальности полета «томагавков» американский лидер ловко уклонился и в который раз подчеркнул, что к эскалации не стремится.

Официально уведомлять Украину о решении Трамп вообще не спешит. По версии Axios, украинский и близкий к правительству страны источники заявляли, что точной позиции президента США не знают. Собеседники портала также указали на обеспокоенность представителей американской администрации тем, что Соединенные Штаты не сумеют контролировать использование ракет ВСУ после того, как их купят страны НАТО.

Передачу американских крылатых ракет Tomahawk Киеву, возможно, активно лоббирует спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог. Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил на YouTube-канале Deep Dive, что Трамп в последнее время все чаще поддается его влиянию и вполне может одобрить поставки этого вида вооружений киевскому режиму.

Келлог бегает по кругу, пытаясь убедить всех, что россияне проигрывают. <…> Он действует в своей вселенной, где остальных нет, но есть это оружие. Дуглас Макгрегор

По словам Макгрегора, в администрации Трампа все же есть люди, способные объективно оценивать происходящее. Они не только не находят никаких доказательств того, что Россия дала слабину, но и не хотят эскалировать ситуацию. Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X предположил, что президенту США попросту не рассказали, какими будут последствия передачи «томагавков» Украине. «Трамп заявил, что уже принял решение по ракетам Tomahawk и ему нужны лишь подтверждения того, как Украина будет использовать эти ракеты. Видимо, он не был должным образом проинформирован о последствиях этого действия», — написал политик.

Позиция России по передаче «томагавков» ВСУ Поверить в подобное довольно сложно, ведь о возможном ответе России говорит не только пресса: свою позицию четко обозначил президент Владимир Путин. «Я никогда не ставлю цели сделать что-то неприятное. Просто говорю, как есть. <…> Я уже сказал, что это приведет к разрушению наших отношений, во всяком случае, наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях», — подчеркнул он в интервью журналисту Павлу Зарубину после выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

В Кремле заявили, что передача Украине американских Tomahawk может быть серьезным витком эскалации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обратил внимание на то, что эти ракеты могут быть в ядерном исполнении.

Важно отдавать себе отчет в том, что речь идет о ракетах [Tomahawk], если абстрагироваться от разных нюансов, которые могут быть также в ядерном исполнении, поэтому это действительно серьезный виток эскалации. Дмитрий Песков

Он добавил, что подобный шаг не сможет поменять положение дел на фронте для киевского режима, и призвал дождаться более четких заявлений со стороны США, если они последуют.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий усомнился в том, что Трамп не понимает последствий возможной передачи Tomahawk Украине. Пока неясно, как относиться к его заявлениям — просто как к фигуре речи или же серьезной угрозе. «Украинской хунте рано потирать руки в предвкушении ракетных поставок. Гораздо красноречивее была оговорка американского лидера относительно вопросов к Киеву о намерениях и целях использования „томагавков“», — написал он. Более резко и прямо о сомнениях Трампа сказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, недвусмысленно намекнув, что ответ лежит на поверхности.

Трамп собрался идти тропой Байдена к Нобелю. На вопрос о поставках бандеровцам «томагавков» он брякнул буквально следующее: «Я решил поставить, но хочу сначала узнать, что они с ними сделают (!)». Ну понятно что: ударят ими по Парижу, Берлину, Варшаве. Дмитрий Медведев

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с РИА «Новости» предупредил, что Россия не станет колебаться в случае поставок Tomahawk. «Если это произойдет, <…> ответ наш будет однозначный, решительный. <…> Пострадать может не только Украина», — сказал он, выразив уверенность в понимании Трампом степени ответственности.

Депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с Lenta.ru вообще предположила, что дальше слов дело не пойдет: высказывания президента США о поставках ВСУ дальнобойного вооружения зачастую не находят реального воплощения, а настроение Трампа постоянно меняется.

«В любом случае, передача оружия — это не просто так взял и передал, все-таки это серьезный процесс. Правильно, что Трамп говорит: на какие цели это будет использовано? Потому что он понимает, что если эти цели изменят, то отвечать будет уже Америка», — заявила парламентарий. Она допустила, что американцы не простят президенту снабжение Украины оружием, которое бьет по мирным жителям. По мнению Журовой, нельзя исключать того, что Трамп своими угрозами просто пытается подтолкнуть Россию к решительным действиям, а какого-либо конкретного плана у него, возможно, и нет.

Кто будет управлять запусками Tomahawk На заседании клуба «Валдай» Путин указывал на невозможность применения «томагавков» без прямого участия Соединенных Штатов. Об обслуживании ракет в зоне украинского конфликта американскими специалистами говорил и Слуцкий. Авторы «Военной хроники» предположили, что передачу Tomahawk и их развертывание в наземных мобильных пусковых установках на Украине технически можно рассматривать как элемент американской программы Prompt Global Strike («Быстрый глобальный удар»).

Военно-стратегическую концепцию БГУ разработали по инициативе министерства обороны США. Она подразумевает нанесение удара обычным — неядерным — вооружением по любой точке планеты в течение часа по аналогии с первым ядерным ударом при помощи межконтинентальной баллистической ракеты в ядерной стратегии.

В публикации указали, что подобные удары требуют обстоятельной подготовки, и причин на это несколько. Во-первых, если «томагавки» появятся у границ Украины, фактическим гарантом и оператором их применения останутся США. «Не потому, что только они технически способны „нажать кнопку“, а потому что контролируют систему целеуказания и цепочку принятия решений», — пояснили авторы материала. Автономный «украинский» запуск без согласования они сочли маловероятным: в конечном итоге решение все равно будет за американцами, или же расчеты специалистов США напрямую станут участвовать в обслуживании пусковых установок.

Технически наземные мобильные пусковые могут эксплуатироваться подготовленными украинскими расчетами, но для снижения риска неконтролируемого применения Вашингтон, скорее всего, потребует многоуровневых ограничителей и внешних процедур подтверждения целей.

Без ISR-пакета — спутников, разведки, каналов связи и командования — пуски по стратегическим объектам в глубине России невозможны. Его США и союзники тоже должны предоставить под вооружение такого типа, заметили в публикации. «Фактически это означает, что конфликт с украинской стороны продолжает управляться из США, а Украина выполняет функции „переднего края“ — площадки для реализации американских военных сценариев без фактического участия Пентагона», — заключили авторы «Военной хроники».

Как Украина может использовать «томагавки» Корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев заметил, что запускать ракеты Tomahawk можно с кораблей, подводных лодок и наземных пусковых установок. «Первые два варианта в контексте Украины невозможны по объективным причинам. Были попытки запуска ракет с самолета, но носителями могут быть только „тяжеловесы“, которых у Украины, опять-таки, нет», — обратил он внимание. Непросто обстоит дело и с наземной установкой Typhon: у США таких в наличии три. Первые две — на Филиппинах и Гавайях — предназначены для «сдерживания Китая». А что касается последней, то расположена она в Германии, где пока развернули только штаб и подразделения обеспечения.

Установки для пуска Tomahawk слишком дорогие и малочисленные, чтобы передавать их украинцам. Вывод установок с Филиппин будет рассмотрен как слабость Трампа, который прогнулся под Си. А мы все уже достаточно близко знакомы с американцем, чтобы понимать, что терять лицо ему не нравится. Александр Юнашев

Юнашев подчеркнул, что обладать ракетами мало — их нужно каким-то образом запустить. У Украины такой возможности пока нет, о чем прекрасно знает Трамп. «Поэтому и заявления делает такие. Сложнотрактуемые. Изначально пытался взять Россию „на слабо“, но не прокатило, теперь надо как-то с этой темы красиво съезжать», — пояснил он.

Какие альтернативы у поставок Tomahawk ВСУ Военный корреспондент Александр Коц, рассуждая о теоретической передаче «томагавков» киевскому режиму, напомнил, что уже сомневался в поставках Украине ядерных боеголовок по довольно понятным причинам.

Когда в тебя летит «томагавк», наверняка не можешь знать, чем она начинена. А запуск, предположительно, ядерной ракеты предполагает моментальный аналогичный ответ. Зеленский сам себе камлает ядерную зиму. Александр Коц

Он допустил, что промежуточным решением станет передача крылатых ракет воздушного базирования JASSM с дальностью, в зависимости от модификации, от 370 до 1000 километров. Их могут нести истребители F-16, которые у Киева есть. «Во-вторых, оперативно-тактические ракеты ATACMS в модификации MGM-140B Block 1A. Этот вариант бьет на 300 километров. До Москвы, конечно, не достанет, как хотел бы Зеленский. Но оружие опасное», — указал военкор. Третьим вариантом Коц назвал перспективные оперативно-тактические ракеты PrSM с дальностью более 500 километров. Их, как и ATACMS, запускают с платформы HIMARS. «Осталось понять, как вяжется возможная передача „томагавков“ с нежеланием Трампа эскалировать и желанием Зеленского воздушного перемирия», — заключил он.