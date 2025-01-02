Два — совпадение, три — закономерность. США ждет террористическая война?
Политолог Станкевич допустил связь терактов в США с Ближним Востоком
В США за последние два дня произошло сразу три события, подходящих под определение теракта. Политолог Сергей Станкевич отнес к ним наезд на толпу в Новом Орлеане, взрыв Tesla Cybertruck рядом с отелем Дональда Трампа в Лас-Вегасе и стрельбу в ночном клубе Нью-Йорка. В беседе с 360.ru он предположил, как эти ЧП могут быть связаны с текущей напряженной ситуацией на Ближнем Востоке.
Далее — его прямая речь.
Два теракта — тревожно, а три — это уже похоже на начало террористической войны. И возникает вопрос: почему именно сейчас? Видимо, это может быть связано с ситуацией на Ближнем Востоке, где, с одной стороны, потерпели поражение исламистские силы, а с другой — произошли перемены в Сирии.
В составе людей, взявших Дамаск под контроль, есть и наследники «Исламского государства»*. Может быть, теперь следует ожидать перемещения боевиков из Ливана, Ливии и разных районов Сирии и опасной концентрации вокруг Дамаска.
Террористы берут реванш
Вероятно, такого рода всплеск террористической активности связан с тем, что у боевиков ожили надежды на формирование террористического анклава, резервации на территории Сирии.
Вот это самое опасное предположение. Каких-либо доказательств нет, но не считаться с этой опасностью нельзя. Потому что именно против нее пытались действовать и российские подразделения с 2015 года, в 2016-2017-м.
Именно с этой опасностью, как объявлялось, боролись американские войска в Сирии. Но после того, как была объявлена победа, произошли очень серьезные перемены. И может быть, это какой-то реванш этих террористических группировок. В первую очередь «Исламского государства»*.
На репутации Трампа теракты не скажутся?
Эту опасность важно вовремя рассмотреть и пресечь, если это так. Посмотрим, каковы будут результаты расследования терактов в США, их ведет ФБР.
Правда, в самом бюро сейчас тоже серьезные перемены, новоизбранный президент США Дональд Трамп назначил нового руководителя.
Не думаю, что это как-то повлияет на предстоящую инаугурацию Трампа в январе, но может стать сигналом для международных гостей, которые посетят мероприятие.
Думаю, не в этом дело. А скорее всего, именно в том, что террористические группировки получили некий новый стимул, ощутили новый прилив сил. Именно в связи с последними событиями на Ближнем Востоке.
*Запрещенная в России террористическая организация.