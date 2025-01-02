В США за последние два дня произошло сразу три события, подходящих под определение теракта. Политолог Сергей Станкевич отнес к ним наезд на толпу в Новом Орлеане, взрыв Tesla Cybertruck рядом с отелем Дональда Трампа в Лас-Вегасе и стрельбу в ночном клубе Нью-Йорка. В беседе с 360.ru он предположил, как эти ЧП могут быть связаны с текущей напряженной ситуацией на Ближнем Востоке.

Два теракта — тревожно, а три — это уже похоже на начало террористической войны. И возникает вопрос: почему именно сейчас? Видимо, это может быть связано с ситуацией на Ближнем Востоке, где, с одной стороны, потерпели поражение исламистские силы, а с другой — произошли перемены в Сирии.

В составе людей, взявших Дамаск под контроль, есть и наследники «Исламского государства»*. Может быть, теперь следует ожидать перемещения боевиков из Ливана, Ливии и разных районов Сирии и опасной концентрации вокруг Дамаска.