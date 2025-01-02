Стрельба в Нью-Йорке произошла на частной вечеринке в клубе

Mint: стрельба в клубе «Амазура» в Нью-Йорке произошла на частной вечеринке

Стрельба в клубе «Амазура» в Нью-Йорке в ночь на 2 января произошла на частной вечеринке. Об этом сообщило издание Mint со ссылкой на отчет полиции.

«Знакомые с расследованием источники сообщили, что в зале во время стрельбы проходила частная вечеринка. Мероприятие могли организовать в честь известного члена банды в местной общине, убитого в октябре прошлого года, чей день рождения совпал с Новым годом», — рассказал источник.

По последним данным, в результате стрельбы в клубе ранения получили 11 человек. На место оперативно прибыли полицейские и скорая помощь. Клуб «Амазура» известен выступлениями диджеев и живыми музыкальными концертами, может вместить до 4000 человек.

Днем ранее мужчина на грузовом автомобиле в Новом Орлеане въехал в толпу празднующих Новый год на Бурбон-стрит. Погибли 15 человек, пострадали еще 25.