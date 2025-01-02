Личность водителя взорвавшегося у отеля Трампа в Лас-Вегасе Cybertruck установили

Водителем автомобиля Tesla Cybertruck, который взорвался в Лас-Вегасе рядом с принадлежащим Дональду Трампом отелем, был 37-летний Мэтью Ливельсбергер из Колорадо-Спрингс. Об этом сообщил телеканал KOAA .

В соцсетях мужчина написал, что является «менеджером по разведке» с опытом работы в спецподразделениях. Он около 10 лет служил в армии США. Сейчас полицейские работают у его дома.

Взорвавшийся автомобиль Ливельсбергер арендовал с помощью сервиса Turo. Внутри машины обнаружили много пиротехники и канистры с бензином. В результате взрыва погиб один человек, семеро пострадали.

В США нашли связь между происшествием в Лас-Вегасе и терактом в Новом Орлеане. Политолог Эрл Расмуссен заявил, что преступления были тщательно спланированы, поэтому нельзя исключать, что за ними может стоять некая организация.