Террор по старым рецептам. Кто и когда убивал врагов, подрывая гаджеты

Взрывы гаджетов в Ливане и Бейруте организовали по американским методичкам полувековой давности. Служба безопасности «Хезболлы» дискредитировала себя, ведь бомбы можно было легко обнаружить, если тщательно проверить электронные устройства. Тем более что израильтяне уже действовали по этим рецептам. Каким именно — разбирался 360.ru.

Взрывы электроники на Ближнем Востоке Массовые взрывы пейджеров 17 сентября искалечили тысячи людей в Ливане. Погибли по меньшей мере 12 человек, включая девятилетнюю девочку и 11-летнего мальчика. На следующий день пронеслась вторая волна, затронувшая еще и Бейрут: взорвалось множество портативных радиостанций и других гаджетов. Погибли девять человек, примерно 300 получили ранения. Предположительно, за атакой стояло израильское Подразделение 8200. Они создали венгерскую фирму и заключили контракт на производство пейджеров от имени тайваньской Gold Apollo. Через цепь подставных компаний израильтянам удалось продать устройства военизированной организации «Хезболла». Возможно, эту операцию планировали как минимум 15 лет.

Фото: Похороны погибших при взрывах, Ливан, 19 сентября 2024 года. Bilal Jawich / Global Look Press

После серии взрывов израильская авиация провела бомбардировки на юге Ливана, нанеся 70 ударов в течение 20 минут. ЦАХАЛ заявил, что атаковал «около 30 готовых к использованию пусковых установок» и объекты инфраструктуры «Хезболлы». Ее лидер Хасан Насрулла пообещал возмездие.

На кого ориентировался Израиль: американская наука взрывов Атаку посредством гаджетов придумали в США более полувека назад. В некоем армейском руководстве 5-31 от 1965 года описаны «хитроумно сконструированные для подрыва ничего не подозревающим человеком» взрывные заряды, замаскированные под безвредный объект, выяснило издание The Intercept. На 130 страницах представлены сложные электросхемы для минирования различных устройств: от телефонных справочников до кухонной утвари, а также предметы мебели, телефоны и телевизоры. Кстати, в руководстве уточняется, что похожие тактики минирования средств связи практиковали во Вторую мировую войну. В другом справочнике ТМ 31-200-1 о нетрадиционных средствах и методах ведения войны рассказывается, что иногда достаточно заминировать не весь аппарат, а лишь телефонную трубку: «даже небольшой заряд взрывчатки, взорванный около уха, может вызвать серьезную травму».

Фото: Onur Dogman/Keystone Press Agency / Global Look Press

Охота на Инженера: кто такой Яхьи Айяш Похожим способом служба безопасности Израиля «Шин-Бет» в 1996 году расправились с Яхьи Айяша. Этот амбициозный и тихий парень с детства отличался религиозностью и талантом к механике, охотно чинил всей округе радиоприемники и телевизоры. Однако, получив степень бакалавра наук по электротехнике, начал делать бомбы для ХАМАС. Айяш создавал заряды для террористов-смертников, которые взрывали автомобили и автобусы в Афуле, Хадере, Тель-Авиве, Иерусалиме и других регионах Израиля. При этом свои бомбы Инженер (так его называли товарищи) создавал из легкодоступных бытовых компонентов вроде ацетона и моющих средств, водопроводных труб и гвоздей.

Фото: Последствия теракта в Бейт-Лиде, для которого сделал бомбы Яхья Айяш. Тогда, не считая самих террористов, погибли 22 израильских солдата и один гражданский, ранения получили 66 израильтян / Википедия

В 1992 году, после неудавшегося взрыва, тройка арестованных террористов сдала Айяша израильтянам. Его быстро связали с другими терактами — уж очень узнаваемый почерк был у Инженера. Чтобы выследить мастера по бомбам, следователям «Шин-Бет» понадобились долгих четыре года. Израильтяне узнали, что Айяш время от времени ночевал в доме своего друга детства Усамы Хамада. Его дядя Камиль Хамад уже несколько раз сотрудничал «Шин-Бет», так что ему предложили: или он передаст племяннику мобильный телефон, или в ХАМАС узнают о предательстве.

Фото: Яхья Айяш / Википедия

Хамад-старший сделал правильный выбор. Он, кстати, был уверен, что телефон нужен исключительно для прослушивания разговоров Айяша — тот регулярно пользовался аппаратом приятеля. Утром 5 января 1996 года 29-летний Инженер начал было говорить с отцом, как 15 граммов гексогена разнесли его в клочья. Израиль придерживается политики никогда не подтверждать и не отрицать своего участия в целенаправленных убийствах. История с Инженером исключением не стала. Зато после этого поползли просто слухи и предположения о небывалых возможностях израильтян. А Айяш предсказуемо стал святым мучеником для ХАМАС.

Фото: Палестинцы на похоронах отца Яхьи Айяша, сектор Газа, 15 декабря 2019 года. Mahmoud Ajjour / Global Look Press

Бомбы для журналистов Разумеется, минировать предметы умеют не только в Израиле. Например, в 2010 году в журнале Inspire запрещенной в России Аль-Каиды* вышла статья о взрывчатых веществах. Автор подробно рассказал, как заминировал принтер, поместив взрывчатку в чернильный картридж. Для бомбы использовали схему от мобильного телефона Nokia, чтобы устройство прошло незамеченным через службу безопасности аэропорта. Позже еще две аналогичные бомбы, упакованные в невинные бытовые приборы, обнаружили в 2010 году в самолетах грузовой почты США, писал The New York Times. В прошлом году атаки подверглись эквадорские журналисты. Неизвестные прислали им USB-флеш-накопители. Как только устройства подключили к компьютерам, раздался взрыв. Специалисты определили, что террористы использовали гексоген.

Как «Хезболла» пропустила пейджерную атаку Страдали от «заряженных» гаджетов и сами израильтяне. Ученый, подполковник спецслужб в отставке, IT-специалист по информационной безопасности, OSINT и конкурентной разведке Андрей Масалович рассказал 360.ru, что раньше Израиль старался избегать жертв среди невиновных.

Лет 30 назад Центр киберразведки Израиля заминировал телефон одному из руководителей «Хезболлы». Но поскольку тогда понимали, что вообще-то такой удаленный взрыв — военное преступление и терроризм, то израильтяне сначала позвонили и удостоверились, что телефон в его руках. Только после этого выполнили подрыв. Андрей Масалович

Эксперт также вспомнил, как в 1999 году израильтяне нашли телефон одного из офицеров «Хезболлы» и, позабыв о мерах предосторожности, сразу включили аппарат в сеть. К счастью, от взрыва тогда никто не погиб, но двое солдат сильно пострадали, один лишился руки.

Идея с пейджерами совершенно не нова, подтвердил Масалович. Новизна в другом: еще лет 30-35 назад в серьезной организации никто бы и не притронулся к устройству, которое не вскрыли и не осмотрели специалисты — нет ли там внутри чего-то, похожего на пластилин?

Это колоссальная утрата профессионализма. С моей точки зрения, сейчас народ в 20 странах, наверное, с бледными лицами сидит и смотрит в свои устройства, которые не догадались открыть, и увидели, что там такие же «закладки». То есть израильтяне сейчас предотвратили пару десятков аналогичных операций других спецслужб по миру. Андрей Масалович

Опасный претендент для мира Российские спецслужбы тоже использовали технику против террористов. Политолог и журналист Юрий Светов напомнил историю устранения первого президента и генералиссимуса Чеченской Республики Ичкерия* Джохара Дудаева. Того самого, что наградил орденами террористов, убивших около сотни мирных людей в Буденновске. Дудаева выслеживали с самого начала Первой чеченской войны. Три покушения закончились неудачей.

Фото: Джохар Дудаев. Viktor Chernov/Russian Look / Global Look Press

Днем 21 апреля 1996 года он остановился в 30 километрах от Грозного, чтобы поговорить по спутниковому телефону с депутатом Государственной думы Константином Боровым.

Операцию организовали с помощью спутникового телефона, которым пользовался Дудаев. Видимо, аппарат взломали, чтобы за ним можно было следить. Запеленговали сигнал, а потом нанесли удар самонаводящейся ракетой. Юрий Светов

Светов подчеркнул, что в недавней операции израильтян самое главное — массовый удар. Фактически Израиль показал террористам, как можно действовать. Теперь они могут проделывать такие же фокусы с подрывом всякого рода электронных устройств. Этот опасный прецедент может дать новый виток терроризму во всем мире.

* Террористическая организация, запрещенная в России.