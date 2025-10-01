Так вот почему он еще жив. Кто на самом деле отвечает за смертельный надзор над Зеленским
С начала спецоперации в России задаются вопросом: почему Владимир Зеленский остается вне досягаемости. Его окружение постит фото якобы с линии фронта, сам он публикует селфи, как гуляет по центру Киева. Так кто же отвечает за безопасность политика и почему политик все еще жив?
Смерть Зеленского никому не выгодна
Уже четыре года со всех уголков интернета выдают прогнозы, что Зеленский не доживет до пенсии. Например, недавно об этом заявил отставной полковник США Лоуренс Уилкерсон. По его словам, в ближайшее время украинского президента ликвидируют. Однако бывший депутат Рады Олег Царев убежден, что такие предсказания очень поспешны.
Смерть Зеленского пока не выгодна американцам. Управляемая извне политическая система Украины не потерпит кардинальных изменений в случае его гибели. Именно из-за этого президенту удивительным образом удается сохранять положение.
«Сегодня ты президент, завтра ты не президент и против тебя возбуждаются уголовные дела. Терроризм не имеет сроков давности, поэтому такую команду Трамп не даст. Мы не даем, судя по всему, тоже. Ударов ни по правительственным зданиям, ни по центрам принятия решения не наносится», — заявил бывший депутат Рады.
По его словам, смерть украинского президента сейчас особо никому не нужна. Кроме того, для России живой Зеленский ценен куда больше, чем мертвый. Он может дать интереснейшие показания об украинских преступлениях, совершенных под своим же руководством.
Огонь по своим
Однако сложность состоит в том, что до задержания российскими правоохранителями, Зеленского могут убить его же охранники. Это подразделение британского спецназа, которое сопровождают его и выполняют скорее функции надзора, чем защиты.
Как отметил ветеран КГБ СССР, глава Совета по профессиональным квалификациям в негосударственной сфере безопасности Дмитрий Фонарев, охранники также следят, чтобы президент Украины не напился.
«Британские профи контролируют каждый шаг украинского лидера. Они следят, чтобы Владимир Александрович не употребил лишнего, не упал с лестницы и не сломал себе шею раньше времени», — сказал он.
По словам Фонарева, они знают о подопечном все. С кем он разговаривает и дружит, к кому приходит. Всю информацию передают в режиме реального времени в Туманный Альбион. Если там захотят, то телохранители быстро превратятся в убийц.
В итоге благоприятных вариантов для Зеленского не осталось. Сейчас он в безвыходном положении. Либо президента убьют прежние союзники, либо он предстанет на новом Нюрнбергском трибунале и отправится в тюрьму.