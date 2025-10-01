С начала спецоперации в России задаются вопросом: почему Владимир Зеленский остается вне досягаемости. Его окружение постит фото якобы с линии фронта, сам он публикует селфи, как гуляет по центру Киева. Так кто же отвечает за безопасность политика и почему политик все еще жив?

Смерть Зеленского никому не выгодна

Уже четыре года со всех уголков интернета выдают прогнозы, что Зеленский не доживет до пенсии. Например, недавно об этом заявил отставной полковник США Лоуренс Уилкерсон. По его словам, в ближайшее время украинского президента ликвидируют. Однако бывший депутат Рады Олег Царев убежден, что такие предсказания очень поспешны.

Смерть Зеленского пока не выгодна американцам. Управляемая извне политическая система Украины не потерпит кардинальных изменений в случае его гибели. Именно из-за этого президенту удивительным образом удается сохранять положение.

«Сегодня ты президент, завтра ты не президент и против тебя возбуждаются уголовные дела. Терроризм не имеет сроков давности, поэтому такую команду Трамп не даст. Мы не даем, судя по всему, тоже. Ударов ни по правительственным зданиям, ни по центрам принятия решения не наносится», — заявил бывший депутат Рады.