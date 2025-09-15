Президент Украины Владимир Зеленский решил использовать происшествие с беспилотниками в Польше, чтобы втянуть НАТО в конфликт с Россией. Таким мнением поделился профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в своем аккаунте в соцсети Х .

«Скорее всего, мы будем свидетелями того, как Зеленский с использованием захваченных российских беспилотников попытается втянуть НАТО непосредственно в конфликт», — считает он.

Малинен добавил, что уже больше года звучат предупреждения о планах Киева провести подобные операции.

При этом профессор ранее говорил и о последствиях конфликта с Россией для Финляндии. Он считает, что это принесет лишь смерть и разрушения. И выражал надежду, что финны осознают, какую судьбу им готовит Североатлантический альянс.

Ранее военный корреспондент Александр Коц предположил, что военные стран НАТО отрабатывали на учениях Grand Eagle — 2025 блокаду Калининградской области. И обосновал это картой маневров альянса, где регион попал в кольцо от передвижения натовских войск по суше и морю.