Связь упала по всей линии фронта. Как и почему парализовало Starlink в зоне СВО

Масштабный сбой в работе Starlink произошел вечером 24 июля. По всему миру перестали работать терминалы спутниковой связи, в том числе в зоне специальной военной операции. Что случилось на самом деле и к чему это привело — в материале 360.ru.

Согласно данным сервиса Downdetector , неполадки начались вечером 24 июля. Число жалоб на сбой превысило 60 тысяч. Больше всего сообщений о проблемах в работе Starlink поступило из Германии, Канады и Соединенных Штатов.

Российская сторона тоже пользуется связью Starlink. Для выполнения некоторых задач военным приходится самостоятельно добывать терминалы и оплачивать их работу.

Боец не уточнил, какими последствиями грозит отключение связи ВСУ. Наличие проблем со Starlink подтвердил командующий силами беспилотных систем украинских войск Мадяр (Роберт Бровди).

Терминалы спутниковой связи Starlink, используемые украинскими войсками, перестали работать по всей линии фронта в зоне СВО. О первых неполадках сообщило местное издание «Страна.ua» со ссылкой на военного с позывным Тень.

Starlink лег по всему фронту. Боевая работа осуществлялась без трансляций; разведка боем на ударных средствах.

Украинский Telegram-канал «Милитарный» привел несколько возможных причин неполадок. В их числе ошибка в работе оборудования, хакерская атака и техническая неисправность. Все это может быть направлено на подрыв экономической и глобальной навигационной инфраструктуры.

Военный призвал учитывать такую возможность и в будущем диверсифицировать связь.

«Около четырех часов FPV-дроны не функционировали, системы целеуказания артиллерии были недоступны, подразделения переходили на радиосвязь. На несколько часов проблемы у компании фактически отбросили ВСУ на десятилетие назад в плане управляемости», — написали авторы поста.

Глобальные неполадки в работе спутниковой связи Starlink показал риски зависимости от частной инфраструктуры. Сбои фактически отбросили ВСУ на десятилетие назад, отметили в Telegram-канале «Военная хроника» .

«О сбое спутниковой связи сообщают наши товарищи с фронта, а также пишут украинские военные», — сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» .

Российские бойцы тоже пожаловались на сбои у Starlink.

Что сказал Маск после сбоя

Мировой сбой в работе интернета Starlink продолжался 2,5 часа, затем неполадки стали устранять. Основатель SpaceX Илон Маск отметил, что компания приложила все усилия для ликвидации проблем и восстановления связи.

«Starlink в настоящее время практически восстановился после сбоя сети, который длился около 2,5 часа. Он был вызван проблемой ключевых внутренних программных служб, обеспечивающих работу базовой сети», — объяснил предприниматель.

Он принес извинения за временный сбой в сети.