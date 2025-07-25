Связь упала по всей линии фронта. Как и почему парализовало Starlink в зоне СВО
Масштабный сбой в работе Starlink произошел вечером 24 июля. По всему миру перестали работать терминалы спутниковой связи, в том числе в зоне специальной военной операции. Что случилось на самом деле и к чему это привело — в материале 360.ru.
Где упал Starlink 24 июля
Согласно данным сервиса Downdetector, неполадки начались вечером 24 июля. Число жалоб на сбой превысило 60 тысяч. Больше всего сообщений о проблемах в работе Starlink поступило из Германии, Канады и Соединенных Штатов.
Интересно
Российская сторона тоже пользуется связью Starlink. Для выполнения некоторых задач военным приходится самостоятельно добывать терминалы и оплачивать их работу.
Сбой в работе Starlink на фронте
Терминалы спутниковой связи Starlink, используемые украинскими войсками, перестали работать по всей линии фронта в зоне СВО. О первых неполадках сообщило местное издание «Страна.ua» со ссылкой на военного с позывным Тень.
Боец не уточнил, какими последствиями грозит отключение связи ВСУ. Наличие проблем со Starlink подтвердил командующий силами беспилотных систем украинских войск Мадяр (Роберт Бровди).
Starlink лег по всему фронту. Боевая работа осуществлялась без трансляций; разведка боем на ударных средствах.
Роберт Бровди
командующий силами беспилотных систем ВСУ
Военный призвал учитывать такую возможность и в будущем диверсифицировать связь.
Украинский Telegram-канал «Милитарный» привел несколько возможных причин неполадок. В их числе ошибка в работе оборудования, хакерская атака и техническая неисправность. Все это может быть направлено на подрыв экономической и глобальной навигационной инфраструктуры.
Реакция в России
Российские бойцы тоже пожаловались на сбои у Starlink.
«О сбое спутниковой связи сообщают наши товарищи с фронта, а также пишут украинские военные», — сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Глобальные неполадки в работе спутниковой связи Starlink показал риски зависимости от частной инфраструктуры. Сбои фактически отбросили ВСУ на десятилетие назад, отметили в Telegram-канале «Военная хроника».
«Около четырех часов FPV-дроны не функционировали, системы целеуказания артиллерии были недоступны, подразделения переходили на радиосвязь. На несколько часов проблемы у компании фактически отбросили ВСУ на десятилетие назад в плане управляемости», — написали авторы поста.
Произошедшее указало на необходимость создания устойчивых автономных систем управления.
Что сказал Маск после сбоя
Мировой сбой в работе интернета Starlink продолжался 2,5 часа, затем неполадки стали устранять. Основатель SpaceX Илон Маск отметил, что компания приложила все усилия для ликвидации проблем и восстановления связи.
«Starlink в настоящее время практически восстановился после сбоя сети, который длился около 2,5 часа. Он был вызван проблемой ключевых внутренних программных служб, обеспечивающих работу базовой сети», — объяснил предприниматель.
Он принес извинения за временный сбой в сети.
Предыдущие сбои у Starlink
Раньше уже наблюдались перебои в работе Starlink. Например, пользователи глобальной спутниковой системы жаловались на неполадки в мае 2024 года.
Тогда же стало известно, что из-за повышенной активности Солнца 13–14 мая несколько спутников Starlink вышибло с позиций. На работу аппаратов повлияли вспышки класса X — они в тысячу раз сильнее обычных.