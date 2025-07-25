Сбой в работе Starlink устранили

Спутниковая система связи Starlink возобновила работу после сбоя. Об этом в соцсети Х заявил вице-президент компании SpaceX Майкл Николлс.

Он уточнил, что сбой возник из-за неполадок в ключевых внутренних программных службах, обеспечивающих работу базовой сети. По его словам, неисправности в Starlink длились около 2,5 часа.

«Приносим извинения», — добавил Николлс.

Ранее о прекращении работы терминалов Starlink сообщило издание «Страна.ua». Спутниковые системы активно используются ВСУ для разных целей, в том числе для управления дронами и беспилотными катерами.

Спутниковая связь вечером 24 июля пропала на всей линии фронта на Украине. Сервис Downdetector зафиксировал, что сообщения о проблемах со Starlink начали поступать примерно в 22:00 по московскому времени. Сайт компании тогда подтвердил, что в системе возникли «перебои в обслуживании», и специалисты выясняют их причины.