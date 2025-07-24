По всей линии фронта на Украине перестали работать терминалы Starlink

На всей линии фронта на Украине прекратили работу терминалы спутниковой связи Starlink. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

На сайте компании указано, что система «испытывает перебои в обслуживании», специалисты занимаются выяснением причин.

По данным сервиса Downdetector, первые сообщения о неполадках начали поступать около 22:00 по московскому времени.

Starlink активно используется украинскими военными — в том числе для связи, навигации дронов, управления беспилотными катерами и других задач в зоне боевых действий.

В апреле прошлого года стало известно, что власти США пытались предотвратить использование терминалов спутниковой интернет-связи Starlink военнослужащими России. Пентагон сотрудничал с компанией SpaceX, но не смог ввести официальный запрет.