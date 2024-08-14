Станет заложницей Пелоси. В США предрекли незавидную участь для Харрис

Камала Харрис в случае победы на выборах президента США станет заложницей Нэнси Пелоси, а ее каденция будет худшей со времен Джеймса Бьюкенена. Об этом написал в своей колонке в The American Conservative журналист Коллин Пруэтт.

Бьюкенена, 15-го президента США и последнего перед началом Гражданской войны, традиционно принято считать худшим в истории.

Пруэтт сообщил, что Джо Байден вышел из предвыборной гонки в том числе и под влиянием Пелоси, которая, по его словам, была сильнейшим спикером конгресса в истории и фактически свела президентство к законотворчеству, изменив тем самым американскую конституцию.

По мнению автора, Харрис столкнется с целым рядом кризисов, на которые она мало сможет повлиять, но за которые ей придется нести полную ответственность.

«В этом и есть трагедия Камалы Харрис», — подытожил журналист.

Ранее ее конкурент на выборах Дональд Трамп тоже рассказал, что Байден вышел из президентской гонки из-за внутрипартийного переворота. Кроме того, он назвал Харрис еще более некомпетентной.