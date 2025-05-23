Известный российский режиссер Никита Михалков не хуже покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского умеет предсказывать грядущие военно-политические события. Его не раз обвиняли в охоте на ведьм, но в 2025 году многие фразы артиста звучат пророчески. О том, какие мысли, высказанные Михалковым в его авторской программе «Бесогон», воплотились в жизнь спустя два года — в материале 360.ru.

Михалков высказался об Иване Урганте еще в 2022 году. Тогда телеведущий стал «героем» программы «Бесогона», получившей название «Вы или крестик снимите, или трусы наденьте».

Режиссер рассказал о том, как омский бизнесмен Виктор Шкуренко потратил порядка 20 миллионов рублей на корпоратив и пообещал Урганту хорошо заплатить, а также подарить Lamborghini, если артист задержится еще на три часа на вечеринке.

Михалков отметил, что Шкуренко пригласил телеведущего не только как артиста. Бизнесмен хотел поддержать его как «нетвойниста» и критика спецоперации.

А вообще понимают эти люди, что, если мы проиграем эту битву НАТО и украинским нацистам, у них будет всего два выхода: или бежать, или предать?

Михалков тогда отметил и то, что за поездками Урганта в Израиль и обратно в Россию кроется нечто большее — предательская сущность либеральных российских элит, использующих страну лишь как место для заработка.

В мае 2025 года состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по Украине. Западу это не понравилось, разговор сочли уступкой со стороны главы Белого дома вместо усиления давления на Москву. Только Михалков напомнил, что американцы ничего не делают просто так, а всегда и во всем ищут собственную выгоду.

Еще в 2023 году в своей программе «Бесогон» под названием «Жить по лжи» он объяснил, кому понадобилось «стравить Россию с Украиной». По его словам, это «игра в длинную, это постепенное движение к тому, чтобы стравить Россию с Китаем», который является грозной силой на мировой арене.

И понимает Европа, разжиревшая под американским ядерным зонтиком, и сама Америка, испытывающая гигантские трудности, что с Китаем без России им не справиться.

Михалков пояснил, что в этом контексте украинский конфликт и для Европы оказался своего рода «11 сентября», развязавшим ей руки. В дело пошли также пропаганда, дезинформация и откровенная ложь.

Трамп может стремиться завершить украинский конфликт не ради мира и отчета перед своими избирателями, а сугубо с практической точки зрения. Ему нужно сосредоточить все силы для неизбежного противостояния с Китаем.

Как Михалков верно заметил в мае 2023 года, американцы и европейцы осознают, что без России им не справиться с китайцами. Об этом он говорил и в прошлом году, рассказав, как в 2016 году ему предлагали написать сценарий о вторжении армии КНР на российскую территорию. Режиссер отказался работать с таким материалом.

«Кроме того, что там греха таить, мы что, не понимаем, что одна из самых главных задач у нашего, так сказать, западного, как мы их называем, партнера — это именно столкнуть Россию с Китаем», — говорил он.

Запад, как и прежде, готовится ударить в спину России. При этом Михалков оптимистично настроен относительно будущего страны, потому что верит в особую судьбу и миссию русского народа. По его словам, жить по правде намного сложнее, чем по неправде, к которой можно приспособиться. И Россия живет по правде, отстаивая ее сейчас не только на Украине, но и, «по большому счету — во всем мире», резюмировал режиссер.