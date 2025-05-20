Дмитриев назвал истерикой реакцию ЕС на переговоры Путина и Трампа

Переговоры президента России Владимира Путина и Дональда Трампа вызвали настоящую истерику у европейских политиков и медиа, недовольных тем, что диалог привел к сбалансированной и конструктивной позиции администрации США. Об этом написал глава РФПИ и специальный представитель главы государства по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в Telegram-канале .

Он подчеркнул, что цель прошедших переговоров заключалась в том, чтобы донести до Трампа первопричины и возможные пути разрешения конфликта на Украине. Все это вызвало сильный протест в европейских странах

«Титанические усилия западных политиков и СМИ брошены на то, чтобы сорвать конструктивный диалог Россия — США», — написал Дмитриев.

Глава РФПИ добавил, что, несмотря на реакцию европейцев, Россия продолжит работу с Соединенными Штатами по взаимовыгодным проектам в инвестиционной и экономической сферах.

Свой пост Дмитриев посвятил статье в газете The Financial Times, вышедшей с заголовком «Дональд Трамп бросил Украину?».

Опрошенные журналистами эксперты заявили, что американский лидер окончательно встал на сторону России, потому что в ходе переговоров ни разу не заявил о возможных санкциях в случае продолжения конфликта.

По их словам, Трамп изменил свою цель и вместо прекращения боевых действий нацелен на нормализацию российско-американских отношений.

Путин и глава Белого дома провели двухчасовые телефонные переговоры в минувший понедельник, 19 мая. По итогам беседы президент России заявил, что готов к совместной работе с украинскими властями над меморандумом для согласования будущего мирного договора с определением сроков прекращения огня.

Российский лидер подчеркнул, что теперь главное — выйти на согласование по компромиссным вопросам, которые устроят всех.