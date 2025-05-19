Путин раскрыл содержание разговора с Трампом

Продолжавшийся более двух часов телефонный разговор президента России Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом носил содержательный и откровенный характер, а также оказался весьма полезным. Об этом российский лидер заявил в комментарии журналистам по итогам переговоров.

Путин подчеркнул, что после диалога с полной уверенностью может сказать, что стороны на правильном пути.

«Разговор состоялся, он продолжался более двух часов. Он был очень содержательным, и весьма откровенным, и в целом, на мой взгляд, в этой связи весьма полезным», — подчеркнул президент.

Он добавил, что сначала поблагодарил Трампа за помощь США в возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной по поводу заключения возможного мирного соглашения.

«Президент США высказал свою позицию по поводу прекращения боевых действий, перемирия и со своей стороны отметил также, что и Россия также выступает за урегулирование украинского кризиса. Мы должны просто определить эффективные пути движения к миру», — заявил Путин.

Президент добавил, что договорился с Трампом, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной по созданию меморандума для будущего мирного договора с определением позиций сроков и принципов урегулирования.

«Контакты между участниками встречи и переговоров в Стамбуле возобновились, и это дает основания полагать, что мы на правильном пути», — подчеркнул Путин.

Глава государства заметил, что теперь главное, чтобы российская и украинская стороны договорились о достижении компромиссов, которые устроят всех.

«Позиция России ясна. Главное для нас — устранить первопричины этого кризиса», — заявил Путин.

Подводя итог, за дополнительными деталями он отправил журналистов к своему пресс-секретарю Дмитрию Пескову и помощнику по международным делам Юрию Ушакову.

Официальный представитель Кремля, анонсируя переговоры Путина и Трампа, назвал беседу важной. Он подчеркнул, что лидеры двух стран в диалоге учтут итоги переговоров в Стамбуле.